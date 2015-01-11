Состоялся разговор о патриотизме, памяти и мужестве

15 февраля Советом ветеранов Озерского городского округа был организован «Урок мужества», посвящённый 28-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана.

15-го февраля в нашей стране ежегодно отмечается День памяти о россиянах, исполнявших служебный долг за пределами Отечества. Десятки тысяч военнослужащих принимали участие в боевых действиях в Афганистане. Точное число погибших в этой войне неизвестно. Официальная статистика называет число до двух миллионов человек. Среди воинов-афганцев были и жители Озерского городского округа. 85 человек были призваны для исполнения интернационального долга, двое из них погибли во время боевых действий.

На урок мужества в Совет ветеранов были приглашены учащиеся девятых классов школы №30. На встречу со старшеклассниками пришёл воин-интернационалист, участник боевых действий в Афганистане Владимир Чередниченко. Владимир Григорьевич проходил службу в ограниченном контингенте Советских войск в Афганистане с 1982 по 1984 год, был награждён общественной организацией «Российским Союзом ветеранов Афганистана» орденом «За заслуги перед Отечеством». Он поделился с озерскими школьниками своими воспоминаниями о службе в Афганистане, рассказал и о своих сослуживцах. Получить представление о событиях в Афганистане школьники смогли, посмотрев документальный фильм, посвящённый 25-й годовщине вывода Советских войск из Афганистана. Участники мероприятия почтили память погибших минутой молчания.

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Фото Владимира Беляева.