Озерчане дарили книги с любовью

14 февраля Центральная городская библиотека Озёрска впервые приняла участие в общероссийской акции «Дарите книги с любовью».

Принято считать, что 14 февраля – это только День влюбленных. В Центральной городской библиотеке Озёрска решили совместить этот праздник с другими добрыми датами и делами. В этот день Озёрск впервые присоединился к общероссийской акции «Дарите книги с любовью», приуроченной к Международному дню книгодарения, который ежегодно отмечается в более чем 30 странах мира.

Горожане поделились с библиотекой экземплярами книг из домашних коллекций. Были представлены все жанры: фантастика, детективы, любовные романы, а также российская и зарубежная классика, альбомы по искусству.

Огромную благодарность выражаем Татьяне Витальевне Мальцевой за пополнение библиотечного фонда редкой книги коллекцией из шести книг, изданных в 1901-1935 гг.

Спасибо Гаевой Н.С., Волынцеву А.А., Жижимовой Т. П., Петрушкину А.А., Усолкину А.Н., Плотникову А.Ю., Шитикову Е. М., Клепиковой Ю. Б., Белоус Л. И., Шляхтиной Р. В., учащимся школы № 21 и всем жителям города, принявшим участие в акции.

Акция прошла не только в Центральной библиотеке. 35 книг от неравнодушных горожан получила Библиотека семейного чтения (филиал № 2 МКУК «ЦБС» по Уральской, 7). Среди даров – «Московская сага» В. Аксенова, «Наследство рода Болейн» Ф. Грегори и другие не менее интересные экземпляры. Все подаренные книги войдут в фонд библиотеки, и все желающие смогут их почитать.

Задуманное «библиоселфи» вылилось в веселую фотосессию с необычным Библио-человечком.

В этот же день для любителей поэзии была представлена литературно-музыкальная композиция «Любви все возрасты покорны». Перед композицией ребята из клуба авторской песни «Островок» под руководством Светланы Спесивцевой выступили с песнями о любви. Проникновенно прозвучала любовная лирика в исполнении актрисы театра «Наш дом» Е.Н. Сокуровой и заведующей абонементом «Юность» С.А. Кузиной.

Кузина С.А.,

зав. абонементом «Юность»