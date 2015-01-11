Южноуральские поисковики передадут документы родственникам пропавшими без вести военнослужащих

22 февраля представителям 59 семей военнослужащих, числившихся до недавнего времени пропавшими без вести в период Великой Отечественной войны 1941 – 1945 гг., поисковики отряда «Ориентир» передадут архивные документы, сообщают поисковики. Мероприятие по передаче документов родственникам воинов станет очередным итогом реализации проекта «Искать, нельзя забыть!», ежегодно проходящего на территории Челябинска. Документы будут передаваться детям и внукам воинов, а начало этой истории было положено 21-22 июня 2016, когда поисковиками принимались заявки на поиск сведений о пропавших без вести солдатах. Напомним, что посетителями двухдневной июньской выставки под открытым небом стали более 4 тысяч южноуральцев, которыми было подано 385 заявок. Определяющая роль в архивном направлении работы поисковиков, принадлежит внуку бойца 248-го отдельного лыжного батальона, пропавшего без вести в боях под Старой Руссой в начале весны 1942-го Сергею Кондратцеву. Именно он несколько лет назад стал инициатором проведения серии поисковых экспедиций в Новгородскую область, на места боев уральских бойцов – лыжников. Одним из результатов этих экспедиций стало возрождение «Музея отдельных лыжных батальонов и бригад имени А.И. Поповой», с экспозицией которого смогут познакомиться все гости мероприятия. И не случайно в этот же день состоится открытие 40-х соревнований по лыжным гонкам «Памяти воинов Уральских лыжных батальонов». Когда-то Всесоюзные, эти ежегодные старты регионального уровня соберут более 20 команд из Челябинской области и Ямало-Ненецкого автономного округа. Две с половиной сотни спортсменов в возрасте 13-14 лет в течение двух дней померяются силами в индивидуальной гонке и эстафете. Мероприятие будет проходить на том самом месте, где в 1941 – 1942 гг. находилась база подготовки бойцов – лыжников – за Шершневской плотиной, в районе Карпового пруда.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskie-poiskoviki-peredadut-dokumenty-rodstvennikam-propavshimi-bez-vesti-37070