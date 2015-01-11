Встреча в научкафе «Секреты природного земледелия»

28 февраля, в 18:00, Лицей №23 и общественное движение «Зеленый город» вновь приглашают озерчан на встречу в научном кафе. В преддверии весны мы будем обсуждать секреты природного земледелия.

Как сохранить и преумножить полодородие почвы? Как сберечь урожай без химических пестицидов? Как обрабатывать землю бережно и с меньшими трудозатратами? Эти и другие вопросы мы будем обсуждать в непринужденной атмосфере научного кафе в молодежном центре «Лофт» на Семенова, 19.

Также вас ждет мастер-класс по технологии вермикомпостирования и лотерея, в которой счастливчик станет обладателем культуры калифорнийских дождевых червей для разведения.

Ждем Вас в научном кафе!