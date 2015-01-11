В Центральной городской библиотеке Озёрска состоится встреча с Виктором Кузнецовым, кандидатом исторических наук, членом Союза журналистов России

12 марта, в 14:00 часов в читальном зале Центральной городской библиотеки Озёрска состоится встреча с Виктором Николаевичем Кузнецовым, кандидатом исторических наук, старшим научным сотрудником Института истории и археологии Уральского отделения Российской Академии наук, членом Союза журналистов России.

В.Н. Кузнецов – автор более 70 научных статей и 9 монографий, посвященных истории «закрытых» городов: «Общественно-политическая жизнь в закрытых городах Урала. Первое десятилетие» (2003); «Атомный проект за колючей проволокой» (2004); «Цена свободы – атомная бомба» (2005); «Комсомол в закрытом городе. Очерки истории, документы, воспоминания» (2006); «Завод № 814 в Атомном проекте СССР. Документы и материалы» (2007); «Закрытые города Урала. Исторические очерки» (2008): «История атомного проекта на Урале» (2009); «Немцы в советском атомном проекте» (2014); «Атомные закрытые административно-территориальные образования Урала: история и современность. Часть 1» (2015).

Сквозной темой профессиональных интересов В.Н. Кузнецова является история реализации атомного проекта, как в целом в стране, так и на Урале в частности.

Виктор Николаевич представит в Озёрске вторую часть своего исследования по истории ЗАТО Челябинской и Свердловской областей. На основе архивных материалов, впервые публикуемых в таком обобщённом формате, в книге подробно освещается история пяти закрытых городов Урала: Лесного, Новоуральска, Трёхгорного, Снежинска, Озёрска с 1991 по 2015 год, включая историю и современное состояние предприятий Государственной корпорации «Росатом».

Издание хорошо иллюстрировано историческими и современными фотографиями и содержит большой объём статистической и фактологической информации.

Книга вышла под эгидой Российской академии наук, Российского представительства Международного Комитета по сохранению индустриального наследия и Всемирной ассоциации федераций, центров, клубов ЮНЕСКО (Подробнее об издании здесь >>).

К мероприятию в читальном зале подготовлена экспозиция «Закрытые города Урала: по страницам книг В.Н. Кузнецова».

Справки по тел.: 2-30-75.

http://www.ozerskadm.ru