В челябинской «запретке» депутат сцепился с полицейским

В СК РФ по Челябинской области выясняют обстоятельства инцидента между сотрудником ГИБДД Озерска и депутатом ЗАТО Максимом Алушкиным. 9 марта, в четверг, депутат подал заявление на автоинспектора, заявив, что тот нанес ему увечье. Как сообщили «URA.RU» в пресс-службе ГУ МВД по региону, по итогам служебного разбирательства противоправных действий со стороны полицейского не установлено.

По информации из собственных источников «URA.RU», во время одной из поездок в Челябинск Алушкин поставил свой автомобиль под знаком «Инвалид». Нарушение было зафиксировано, в начале марта сотрудник ГИБДД доставил Алушкину соответствующее уведомление. Далее, по версии автоинспектора, Алушкин стал ему хамить, отказывался подчиняться. Словесная перепалка переросла в потасовку, и полицейский, чтобы урезонить депутата, произвел прием «загиб руки за спину». Алушкин зафиксировал в местной поликлинике и подал заявление. «Он подал жалобу на неправомерные действия сотрудника полиции», — сообщили «URA.RU» в пресс-службе СК РФ по региону.

Максим Алушкин уже не раз оказывался в центре скандалов. Так, в марте 2016 года он пытался захватить кабинет сити-менеджера Озерска Евгения Щербакова. Кроме того, к Алушкину имеют претензии кредиторы. Приставам, чтобы вручить ему уведомления, приходится это делать на сессиях, так как депутат пытается от них скрываться.

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