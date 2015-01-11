Книга для размышлений

Да, такой книгой вполне может стать далеко не философский сборник и не поэтический томик. Примером тому стала презентация, прошедшая на творческой встрече, о которой и пойдет сейчас речь.

В минувшее воскресенье, 12 марта, в читальном зале Центральной городской библиотеки прошла творческая встреча с Виктором Николаевичем КУЗНЕЦОВЫМ, кандидатом исторических наук, автором книг о закрытых городах.

Виктор Николаевич – главный юрисконсульт и старший научный сотрудник Института истории и археологии Уральского отделения РАН, кандидат исторических наук, доцент кафедры гражданского права Уральского государственного экономического университета, автор 8 монографий и 60 статей по истории атомного проекта на Урале, правовых особенностях функционирования ЗАТО.

Директор Центральной городской библиотеки Елена Евгеньевна ВОРОТИЛОВА представила гостей города, приехавших вместе с «виновником торжества». Как она подчеркнула, это неожиданный, но приятный своей неординарностью десант, в составе которого Озерск посетили:

- Татьяна Евгеньевна БОГИНА, главный редактор журнала «Веси», член Союза журналистов России;

- Вячеслав Викторович ЛЮТОВ, представитель информационно-аналитического отдела администрации губернатора Челябинской области, член Союза журналистов России;

- Юрий Владимирович ЯЦЕНКО, директор издательства «Банк культурной информации», член Союза журналистов России.

Юрий Владимирович вручил Центральной городской библиотеке Озерска великолепную подборку книг, созданных его издательством.

Затем Виктор Кузнецов представил вторую часть книги, которая рассказывает о постсоветском периоде пяти уральских ЗАТО. Первая ее часть была посвящена советскому периоду самых секретных городов страны.

Кстати, эта книга вышла под эгидой международного комитета по сохранению индустриального наследия, под эгидой Всемирной федерации ассоциаций центров и клубов ЮНЕСКО.

Еще даже не будучи прочитанной, книга вызвала живой интерес, о котором свидетельствует дискуссия, которая развернулась тут же. Озерчане, среди которых и краеведы, и ветераны различных подразделений ПО «Маяк», заинтересованно и живо вступили в полемику с автором двухтомника. И это радует, потому что дает автору дополнительный импульс для совершенствования своих работ с учетом открывающихся тонкостей.

Творческие контакты, завязывающиеся на таких встречах, это еще один способ вхождения наших изолированных территорий в общую информационно-культурную сферу жизни страны.

Подробности в видеосюжете.

Александр Волынцев