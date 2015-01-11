Первое место у УКСа!

Горнолыжный курорт «Солнечная Долина» 11 марта 2017 года провел XV Всероссийский фестиваль по горнолыжному спорту и сноуборду "КУБОК ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ".

Более пяти тысяч любителей зимнего спорта собрались на курорте. А участие приняли 175 человек в составе 35 команд.

Второй год честь Озёрска среди команд, представляющих компании сферы информационных технологий и связи, защищала команда УРАЛЬСКИХ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ - ОЗЁРСК!!!

И заняла ПЕРВОЕ место!!!

Поздравляем наших героев: Степановых Андрея и Нину, Марченко Георгия, Лыткина Сергея, Кашпурова Александра.

Также поздравляем с первым местом среди команд, представляющих администрации городов, команду администрации Озёрского городского округа.

Озерчане лучшие!!!