Первое место у УКСа!

Горнолыжный курорт «Солнечная Долина» 11 марта 2017 года провел XV Всероссийский фестиваль по горнолыжному спорту и сноуборду "КУБОК ГУБЕРНАТОРА ЧЕЛЯБИНСКОЙ ОБЛАСТИ".
Более пяти тысяч любителей зимнего спорта собрались на курорте. А участие приняли 175 человек в составе 35 команд.
Второй год честь Озёрска среди команд, представляющих компании сферы информационных технологий и связи, защищала команда УРАЛЬСКИХ КАБЕЛЬНЫХ СЕТЕЙ - ОЗЁРСК!!!
И заняла ПЕРВОЕ место!!!
Поздравляем наших героев: Степановых Андрея и Нину, Марченко Георгия, Лыткина Сергея, Кашпурова Александра.
Также поздравляем с первым местом среди команд, представляющих администрации городов, команду администрации Озёрского городского округа.
Озерчане лучшие!!!
Ключевые теги: горнолыжный спорт.
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