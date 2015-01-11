В информационном центре ПО «Маяк» открылась выставка работ фотохудожника Виктора Окулова «Всё остается людям»

В информационном центре ПО «Маяк» открылась выставка работ фотохудожника «Всё остается людям». «Это событие, которое мы давно ждали, – сказала начальник отдела коммуникаций ПО «Маяк» Надежда Жидкова, открывая фотовыставку. – Спасибо всем, кто приложил силы к тому, чтобы она состоялась. Спасибо всем, кто пришел еще раз увидеть талантливые работы Виктора Окулова, мимо которых нельзя пройти равнодушно».

На открытие выставки пришли друзья и коллеги Виктора, которые с теплом и большим уважением говорили о мастере и человеке. Говорили о том, что он оставил яркий след в культурной жизни города и региона, о том, как он делился профессиональными секретами светописи, о том, как относился к коллегам по заводу. 23 года Виктор Юрьевич проработал на химико-металлургическом заводе «Маяка». Этот факт объясняет наличие на заводе галереи фотоснимков Виктора Окулова, на которых запечатлены разные моменты работы и отдыха заводчан. «Витенька был бы рад тому, что в стенах его родного предприятия открылась выставка его работ, – отметила вдова Виктора Окулова Юлия Ильинична. – Спасибо совету ветеранов, оказавшему помощь в организации. Работы, представленные здесь, недавно привезли из Челябинска: они были выставлены в государственном краеведческом музее».

Имя Виктора Окулова хорошо знакомо всем озерчанам: много лет его снимки украшали страницы городской газеты. В 2012 году на международном фестивале фотографии «Фотофест», на котором были представлены фотографии мастеров из России, Европы и США, за серию снимков «Параллельные миры» в номинации «Природа красоты» Виктор Окулов был удостоен третьей премии. Это признание, по его словам, стало для него чертой, за которой начинался новый жизненный цикл. У него были большие планы, но в марте 2013 года жизнь Виктора Окулова оборвалась.

В информационном центре ПО «Маяк» выставка работ Виктора Окулова «Всё остается людям» будет работать до 10 апреля. Справки по телефону 2-31-72.

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

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