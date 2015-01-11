Заниматься наукой престижно!

4 марта в Озерске состоялись Курчатовские чтения учащихся школ города. По традиции эта научная конференция юных исследователей проходит в 27 школе.

В городских научных чтениях имени И.В. Курчатова, участвовали ученики 3-11 классов школ нашего города и уже не впервые свои работы представляли школьники из Снежинска

В этом году научному творческому конкурсу школьников исполнилось 20 лет. На торжественном открытии чтений начальник управления образования Любовь Владимировна Горбунова с теплыми словами приветствия обратилась к педагогам, научным руководителям учащихся и поблагодарила всех тех, кто активно участвует в этом значимом событии:

«В первую очередь я бы хотела пожелать ребятам, чтобы они достигли тех целей, которые перед собой ставят. Также не могу не сказать о тех людях, которые помогают вам на этом нелегком исследовательском пути. Это та команда единомышленников, которые всегда рядом с вами. Это и научные руководители и кураторы, школьные учителя, преподаватели вузов, сотрудники градообразующего предприятия и других городских организаций».

На секциях : «Естественные науки», «Будущее Росатома», «Технология», «Общественные науки», «Гуманитарные науки» ученики представляли разнообразные и интересные работы. Они делились своими знаниями, вели дискуссии с членами жюри и получали оценки и аплодисменты зрителей.

Многие дети пришли не с пустыми руками. Было множество увлекательных изделий и даже научных опытов. Например, точные архитектурные копии памятных мест города Озерска - «Площадь Броховича», «Вечный огонь»и научный проект, связанный с космическим полетом на Марс.

День для ребят был напряженным, но хорошо организованным коллективом 27 школы. Никто не потерялся из-за волнения, учителя 27-ой школы провожали гостей по кабинетам, а ученики 10 класса бескорыстно работали в буфете и ухаживали за юными исследователями.

Победители получили дипломы 1, 2 и 3 степени, остальные ребята также не остались без поощрительных подарков и ушли с дипломами участников.

Екатерина Новгородцева, 11 класс 27 школы

http://gorono-ozersk.ru