Администрация ОГО — обладатель Кубка Губернатора в дисциплине гигантский слалом

11 марта 2017г. На ГЛЦ «Солнечная долина» прошли командные соревнования и по горнолыжному спорту и сноуборд на Кубок губернатора Челябинской области в дисциплине гигантский слалом. В номинации команд глав администраций городов команда управления по ФКиС Озерского городского округа во главе с капитаном Кулешовым Владимиром заняла 1 место и получила переходящий Кубок губернатора Челябинской области, который разыгрывается уже 15 лет. Ранее этот кубок команда администрации Озерского городского округа завоевывала в 2006 и 2007 году.

В номинации команд предприятий команда ПО МАЯК во главе с капитаном Усольцевым Егором заняла 1 место.

Среди команд средств массовой информации команда УКС (Уральские Кабельные Сети) во главе с капитаном Степановым Андреем заняла 2 место.

Федерации горных лыж г. Озерска