Озерские спортсменки примут участие в Чемпионате России по фитнес аэробике

Воспитанницы клуба аэробики ""Интерспорт фитнес " и школы танцев "E-Motion" приняли участие и стали победителями в одной из дисциплин на Чемпионате и Первенстве Уральского Федерального Округа по фитнес-аэробике, который прошёл в Кургане.

Первенство и Чемпионат УрФО являются обязательным контрольным стартом для участия в Чемпионате и Первенстве России по фитнес-аэробике. Соревнования проводятся в целях развития фитнес-аэробики, подготовки спортивного резерва и повышения спортивного мастерства спортсменов.

На два дня с 12 по 14 марта спорткомплекс имени Горбенко в Кургане превратился в большой танцпол, на котором выступили около шестисот спортсменов в трёх возрастных категориях от 11 до 17 лет и старше из Кургана, Тобольска, Екатеринбурга, Челябинска, Заречного, Тюмени. В соревнованиях приняли участие семьдесят пять команд. Спортивные коллективы соревновались в дисциплинах «хип-хоп-аэробика», «аэробика» и «степ-аэробика». Участники разыграли двадцать один комплект медалей. Больше всех золотых наград завоевали челябинские коллективы.

Озерские спортсменки стали победителями в дисциплине хип-хоп-МЕГА КРЮ. Теперь девушки готовятся к следующему этапу – Чемпионату России, который пройдёт в Москве с 1-4 апреля. На Чемпионате России состоится отбор пяти лучших команд, которые будут представлять нашу страну на Чемпионате Европы в Чехии.

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