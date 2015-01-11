Цыганский налёт. В Кыштыме грабители замахнулись на святое золото

Сегодня около полудня в храме Рождества Христова произошло ЧП. Два цыгана из Челябинска, приехавшие в наш город на такси, пытались украсть золотые украшения, висевшие за стеклом Казанской иконы Божией Матери. Некоторые прихожане, которым помогли молитвы к этой святой, таким образом благодарят её.

Снять икону со стены не удалось – по словам настоятеля храма отца Иоанна, все изображения ликов надёжно прикручены к стенам, и без специального инструмента к ним не подступиться. Но злоумышленники разбили стекло.

Это заметила бухгалтер церкви – она и перегородила дорогу машине, на которой намеревались скрыться озолотившиеся напарники. Задержать грабителей ей помог один из посетителей храма – житель Озёрска. Их передали подоспевшим работникам полиции.

Как сообщил сайту «КР» начальник городской полиции Юрий Ерёмин, оба подозреваемых сейчас находятся под стражей. И тот, и другой ранее судимы, причём один из них освободился из мест лишения свободы меньше двух недель назад. Он отбывал наказание за разбой.

Ведётся доследственная проверка. Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

http://www.kr74.ru