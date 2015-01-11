Озерск готовится к девятому танцевальному Чемпионату OZRDANCEFEST- 2017

В этом году в региональном танцевальном марафоне примут участие около пятнадцати команд из Кургана, Екатеринбурга, Челябинска, Каменска-Уральского, Верхнего Уфалея, Кыштыма, Касли, Коркино, Копейска. В апреле в ДК «Маяк» соберутся более трёхсот хип-хоп танцоров из других городов и почти двести озерских ребят из разных танцевальных коллективов города.

По традиции мероприятие будет проходить в течение всего дня. Возраст участников от 4 до 35 лет. В первой части турнира с 11:00 до 17:00 часов в фойе ДК «Маяк» участники будут соперничать за звание лучшего и достойного в режиме батлов, соло и дуэтов. В кругу на танцполе, где много музыки и позитива, в атмосфере импровизаций особенно легко происходит обмен опытом между мастерами и начинающими танцорами, для которых чемпионат – это отличный шанс показать себя и попробовать свои силы, а вечером на сцене состоится громкое, яркое, зажигательное командное шоу. Соревнования команд начнутся в 18:00 часов.

В школе танцев «E-Motion» сейчас активно идут тренировки. В апреле коллективу предстоит принять участие в Чемпионате России в Москве и, вернувшись в Озерск, составить серьёзную конкуренцию приезжим командам на турнире OZRDANCEFEST-2017.

Руководитель и тренер школы танца «E-Motion» Наталья Назарова представила гостей, которые примут участие в Чемпионате OZRDANCEFEST-2017:

– В этом году батловую систему будет оценивать Фёдор Деккерт, тренер танцевальной студии «FENIX», участник и представитель Уральского хип хоп объединения "BNS URAL" из города Копейска, также к нам приезжают ди-джеи Shaika Ninjа, очень профессиональные ребята и ведущий Даниил Вычужанин из Челябинска. Главная героиня фестиваля – хореограф проекта «Танцы на ТНТ» Анастасия Чередникова, которая занимается такими направлениями как хип-хоп и джаз-фанк. Анастасия возглавит жюри Чемпионата и проведёт мастер-классы.

– Когда мы стали выезжать на соревнования в Курган и в Челябинск,- отметила тренер школы танца «E-Motion» Любовь Ермилова, – дети посмотрели на уровень других танцоров и сделали для себя выводы. Теперь они сами просят добавить в тренировки физические нагрузки, увеличить часы занятий, чтобы мы также круто выступали, как ребята из других городов.

Екатерина Сахарова, ученица школы танца «E-Motion»:

– OZRDANCEFEST – это масштабный фестиваль, к нам приезжают команды из разных городов. Я принимала участие в этом фестивале дважды. В прошлом году было очень здорово. Собралось много молодых людей, они делились с нами своим опытом, у них можно увидеть новые движения. На таких мероприятиях мы знакомимся, развиваемся, общаемся. В хип хопе больше возможностей для самовыражения, чем в классическом танце. Во время импровизаций можно передать своё настроение и эмоции.

Елизавета Шарова, ученица школы танца «E-Motion»:

– Я в школу танца «E-Motion» пришла только в этом году, раньше я занималась в другом танцевальном коллективе. Это направление мне ближе. Хип-хоп – современный стиль, который позволяет получить прилив энергии, выразить себя в танце. На Чемпионате хочется всех удивить и стать лучшими!

http://www.ozerskadm.ru

Фото Владимира Беляева.