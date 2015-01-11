В период «Района» обнаружено шестеро разыскиваемых

С 24 по 25 марта 2017 года на территории Озерского городского округа в целях стабилизации оперативной обстановки, профилактики, пресечения и раскрытия преступлений, выявления административных правонарушений и обеспечения безопасности граждан сотрудники полиции провели оперативно-профилактическое мероприятие «Район».

В мероприятии приняли участие представители народных дружин «Озерская» и «Озерские автомобилисты», а также Общественный совет при УМВД, сотрудники администрации округа, частных охранных предприятий и иных взаимодействующих структур.

В ходе проведения мероприятия сотрудники полиции раскрыли 10 преступлений, задержали 6 лиц, находящихся в розыске.

Выявлено 148 административных правонарушений, из них в области дорожного движения – 48, посягающих на общественный порядок и общественную безопасность – 56, в том числе за уклонение от исполнения административного наказания – 3, за иные правонарушения – 44.

Сотрудники по делам несовершеннолетних выявили 2 факта реализации алкогольной продукции несовершеннолетним, на продавцов составлены административные материалы.

В ходе отработки жилого сектора сотрудники полиции проверили 18 мест концентрации правонарушителей, 170 лиц, состоящих на профилактических учетах и административным надзором, в том числе 18 владельцев огнестрельного оружия.

В ходе проведения оперативного мероприятия сотрудники экономической безопасности и противодействию коррупции в кафе «Лимпопо», расположенном по ул. Октябрьская, задокументировали факт продажи алкогольной продукции на розлив без специального разрешения. Всего изъято 88 бутылок алкоголя на сумму 13200 рублей. По данному факту проводится проверка, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

Сотрудники полиции в ходе проведения операции «Район» из незаконного оборота изъяли около 0,379 грамма наркотического средства (курительная смесь).

Подобные мероприятия озерская полиция проводит на постоянной основе.

Пресс-служба УМВД