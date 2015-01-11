Школьники посёлка Новогорный в гостях у Аргаяшской ТЭЦ

С 3 по 17 марта Аргаяшская ТЭЦ принимала юных гостей, учащихся 3-х и 4-х классов новогорненской средней школы № 41, участвующей в проекте «ПроЭнергию». Из уроков по энергосбережению они знают об энергии, электричестве и экологичном поведении. Посетив АТЭЦ, дети увидели, как работает станция, чем занимаются энергетики и какой вклад вносят в ежедневный комфорт и охрану окружающей среды.

Руководитель 3 «б» класса Мира Котлярова делится впечатлениями: «Школьники остались довольны. Они были в полном восторге от увиденного оборудования в цехах, но больше всего впечатлил новый вагоноопрокидыватель. Также мы побывали в химической лаборатории, где ребятам продемонстрировали «волшебство» различных реактивов, а затем посетили знаковое для школьников посёлка Новогорный место – задвижку, с помощью которой подают гудки во время сильных морозов».

Несмотря на то, что экскурсия была непростой и дети немного устали, они не переставали задавать вопросы о производстве электричества и тепла, о дыме из труб, о зелёных насаждениях на территории станции и даже о том, откуда так вкусно пахнет свежеиспеченными булочками и будет ли визит в столовую.

«Экскурсия мне понравилась, - вполне по-взрослому дал оценку мероприятию Олег Эскин 4Б класс, - она дала много полезной информации». Для Ольги Копаневой из этого же класса знакомство со станцией стало полезным вдвойне: «Мне понравилось, потому что я увидела, где работают мои родители».

И.о. начальника отдела по связям с государственными органами Екатерина Мекшун рассказывает: «Уроки-экскурсии прошли для шести классов школы № 41. Нам очень приятно, что учащиеся посёлка присоединилась к образовательному проекту «ПроЭнергию», ведь здесь работает наша станция, и многие школьники, осваивающие курс, – дети сотрудников. Они одна из самых активных аудиторий, их родители-энергетики с особым удовольствием участвуют в акциях, экспериментах, заданиях программы, а ребята интересуются профессией родителей. Спасибо всем организаторам экскурсий за подробные рассказы и готовность простым языком объяснять сложные процессы, делиться знаниями и опытом».

В конце учебного года самые активные ученики курса встретятся на финальном мероприятии, где будут защищать собственные семейные проекты по энергосбережению, поделятся творческими идеями, примут участие в экоквесте и других тематических активностях, которые уже сейчас готовит для них «Фортум».

Чернов Сергей

Фото Котлярова Мира