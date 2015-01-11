Южноуральские ветераны Великой Отечественной войны получили поздравления с юбилеем от Президента РФ

В Челябинской области ветераны Великой Отечественной войны старше 90 лет продолжают получать персональные поздравительные письма к юбилею от Президента РФ Владимира Путина. В конце марта текущего года такие письма получили участники Великой Отечественной войны Василий Лебедев и Иван Боровинский, сообащет пресс-служба министерства социальных отношений Челябинской области. «На протяжении уже нескольких лет мы вручаем персональные поздравления от Президента России ветеранам Великой Отечественной войны, начиная с 90 лет на традиционные юбилейные даты их рождения, — поясняет министр социальных отношений Челябинской области Татьяна Никитина. — В прошлом году такие поздравления получили 4261 ветеран. За январь-февраль текущего года – еще почти 700 южноуральцев». Вручил именинникам поздравления начальник управления социальной защиты населения Уйского муниципального района Андрей Приданников. Он зачитал текст поздравления от Президента Российской Федерации Владимира Путина: «Примите искренние поздравления с юбилеем и наилучшие пожелания. Мы гордимся Вашим поколением — поколением героев и победителей, которые с честью прошли через тяжелейшие испытания Великой Отечественной войны. И каждый внёс свой, поистине бесценный вклад в общую Победу. Этот беспримерный подвиг останется в веках, и всегда будет служить высшим мерилом патриотизма, нравственности, верности долгу. Крепкого Вам здоровья, благополучия и всего самого доброго». Участники Великой Отечественной войны, несмотря на свой почтенный возраст, радушно встретили гостей. Василий Сергеевич и Иван Игнатьевич рассказали о своей непростой жизни, судьбе и работе в военные годы. Вспоминали различные эпизоды из своей ратной службы – не только тяжелые и опасные, но и, порой, юмористические. Скромные виновники торжества поблагодарили за простое человеческое внимание, которое невозможно, по их словам, заменить никакими деньгами.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/yuzhnouralskie-veterany-velikoy-otechestvennoy-voyny-poluchili-pozdravleniya-s-yubileem-ot