В 2017 году НКО на реализацию молодежной политики в Челябинской области получат 20 млн рублей

По решению правительства Челябинской области 20 млн 550 тыс. рублей из регионального бюджета будут направлены некоммерческим организациям, осуществляющими деятельность в области государственной молодежной политики на территории Южного Урала. Государственная поддержка на реализацию социально значимых проектов социально ориентированных некоммерческих организаций предоставляется в рамках программы «Повышение эффективности реализации молодежной политики в Челябинской области» на 2015–2019 годы». Основная цель – содействие социальному, культурному, духовному и физическому развитию молодежи Челябинской области. Как и в прошлом году, самым крупным получателем субсидии из областного бюджета стало Челябинское региональное отделение молодежной общероссийской общественной организации «Российские студенческие отряды» (4 млн 850 тыс. рублей). Они поддержат проекты, направленные на развитие движения студенческих трудовых отрядов области и станут операторами расходов, связанных с участием представителей и коллективов Челябинской области в региональных, федеральных, международных детских и молодежных проектах. Патриотическим воспитание молодых людей и поддержкой деятельности поисковых отрядов области на общую сумму 2 млн 900 тыс. рублей займутся ресурсный центр поисковой деятельности и специальной подготовки «Опора» и фонд патриотического воспитания и военно-шефской деятельности. Развитие волонтерства и добровольчества будет курировать Автономная некоммерческая организация «Ассоциация волонтеров Южного Урала». Согласно документу на эти цели выделено более 2 млн рублей. Развивать интеллектуальное творчество и поддерживать молодежные инициативы будет Челябинская региональная молодежная общественная организация «Лига интеллектуальных игр». Порядка 2 млн рублей направят на развитие движения клуба веселых и находчивых. Впервые субсидию на реализацию государственной молодежной политики получили автономная некоммерческая организация «Центр поддержки предпринимательства» и Челябинская региональная молодежная общественная организация поддержки инициатив «Молодежная палата». Первая займется информационным сопровождением молодежных программ и проектов, деятельность второй организации будет направлена на развитие молодежного парламентаризма. «Социально ориентированными некоммерческими организациями в Челябинской области эффективно осуществляется реализация молодежной политики, подтверждением чему служит полученное в 2016 году благодарственное письмо от Федерального агентства по делам молодежи за эффективную работу по направлению «Поддержка и взаимодействие с общественными организациями и движениями», – отметил заместитель министра образования и науки Челябинской области Вадим Бобровский.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-2017-godu-nko-na-realizaciyu-molodezhnoy-politiki-v-chelyabinskoy-oblasti-poluchat-20