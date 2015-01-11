В Челябинской области проходят дни донорского совершеннолетия

Всероссийская акция «День донорского совершеннолетия» проводится с 29 марта по 7 апреля. Челябинская областная станция переливания крови приглашает всех желающих присоединиться и стать донором, сообщает пресс-служба учреждения. «День донорского совершеннолетия» проходит с 2010 года. По данным Службы крови России, донорское движение молодежи сегодня объединяет более восьмидесяти регионов страны, – отмечает главный трансфузиолог минздрава Челябинской области Галина Рудакова. – Сотни вузов и средних специальных учреждений сделали акцию традиционной. Присоединиться к донорскому движению и впервые в жизни сдать кровь могут студенты, достигшие 18-летнего возраста. Не стали исключением и южноуральские учебные заведения». Уже в первый день акции южноуральский банк крови почти на 40 литров пополнили студенты Челябинского государственного университета. По медицинским показаниям поделиться своей кровью смогли 85 молодых южноуральцев, из которых 42 человека впервые стали донорами. Студенческий профсоюз университета не только подготовил донорам подарки, но и провел увлекательный квест. Сотрудники ЧОСПК вручали свидетельство о донорском совершеннолетии студентам, достигшим 18-летнего возраста. 4 апреля для пятикурсников естественно-технологического факультета Южно-Уральского государственного гуманитарно-педагогического университета пройдет экскурсия в областной станции переливания крови. Студенты не только пройдут весь «путь донора», но и познакомятся с производственными биохимическими процессами. Многие из них затем смогут присоединиться к донорскому движению и спасти жизнь другого человека, сдав кровь на донорской акции, которая состоится 7 апреля, в пятницу, в ЧГПУ (пр. Ленина,69) с 9.00 до 12.00 часов. Также студентов-доноров всегда ждут во всех филиалах станции переливания крови Челябинской области. Прием доноров ведется с понедельника по пятницу включительно с 8 до 12 часов по адресу ул. Воровского, 68.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinskoy-oblasti-prohodyat-dni-donorskogo-sovershennoletiya-37718