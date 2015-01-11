«Весенние ласточки» — 2017

29 и 30 марта 2017 года в здании бассейна «Дельфин» состоялся традиционный муниципальный спортивный праздник для детей дошкольного возраста «Весенние ласточки» среди образовательных организаций Озерского городского округа, реализующих программы дошкольного образования.

В празднике приняли участие 362 человека из 17 образовательных организаций, среди них 21 команда воспитанников (168 детей), 30 семей (папа, мама и ребенок) и 11 команд сотрудников (66 педагогов), а также воспитанницы секции черлидинга (38 человек).

Участников спортивного праздника пришли поддержать начальник Управления образования Горбунова Л.В., заместитель начальника Управления образования Втехина О.В., начальник отдела дошкольного образованияи здоровьесбережения Каняшина О.А. и старший инспектор отдела дошкольного образования и здоровьесбережения Попова Ю.А.

На празднике присутствовали почетные гости: глава Озерского городского округа Коститков О.В., глава администрации Озерского городского округа Щербаков Е.Ю., заместитель председателя Совета депутатов Кузнеченков А.А. и председатель городского комитета профсоюзов Барышникова Л.Н.

Спортивный праздник «Весенние ласточки» традиционно был организован в режиме игр-эстафет с выполнением разнообразных игровых заданий с использованием физкультурного инвентаря, где движения должны выполняться в сложных, часто меняющихся условиях.

В этом году были предложены эстафеты для детей «Поменяй кубик», «Быстрые и ловкие», «Волшебный мяч».

Для семейных команд интересные комбинированные эстафеты, где все участники должны были показать свою ловкость, слаженность, внимание и скорость выполнения заданий.

Не менее захватывающими были состязания между командами педагогов.

Яркие и зажигательные показательные выступления воспитанниц секции черлидинга под руководством Суетиной Анжелы Павловны украсили праздник.

Спортивный праздник «Весенние ласточки» был подготовлен и проведен городским методическим объединением инструкторов по физической культуре под руководством Лукиной Н.Е.

Победителями соревнований стали:

Поздравляем всех победителей! Благодарим всех участников спортивного праздника за участие!

Выражаем благодарность за спонсорскую поддержку спортивного праздника председателю городского комитета профсоюзов Барышниковой Людмиле Николаевне и депутатам Озерского городского округа Вельке Виталию Александровичу и Хакимовой Ольге Владимировне.

Старший инспектор отдела дошкольного

образования и здоровьесбережения

Попова Ю.А.

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