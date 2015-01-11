Витаминный шок: фруктово-овощная дамлама

Странно… Прожив столько лет в Узбекистане и воспринимая всей душой его культуру, старался вникнуть и в язык. Не могу сказать, что свободно балакал, но примерно понимал. Даже мог составлять целые фразы. А тут понял, что все к чертям забыл. Совсем. В памяти только какие-то отдельные слова да словосочетания. Одно из них «сабзавот ва мевалар», то есть, «овощи и фрукты». Оно сегодня кстати, потому что готовим фруктово-овощную дамламу.
Состав продуктов дам классический, но это не значит, что он – истина в последней инстанции. Что есть, то и пойдет. А мы поехали:
- лук – 1 кг
- морковь – 0,5 кг
- помидоры – 1 кг
- болгарский перец – 3-4 шт.
- зелень по пучку (у меня укроп, базилик, кинза)
- картошка – 0,5 кг
- яблоки – 0,5 кг
- айва – 0,5 кг
- специи (у меня зира, черный молотый перец)
- соль
- растительное масло – 300 г.
Первоначально подготовим продукты. Лук, болгарский перец, помидоры, картошку почистим и порежем кольцами, морковь крупными брусочками, яблоки и айву дольками, освободив от семенных коробочек. Зелень крупно порубим. Вот и все.
Теперь заливаем в казан масло и раскаляем его до дымка. В масло пошел лук. Его обжариваем до румянца.
Обжарив лук, выкладываем на него слоями морковь,
помидоры,
болгарский перец и зелень, которые обеспечат прослойку между помидорами и картошкой, потому как томаты с картофелем, как известно, не дружат,
картошку. Солим и добавляем любимые специи.
И, наконец, заключительный аккорд: айву и яблоки.
Теперь доливаем в казан горячей воды примерно до половины содержимого, плотно и крепко закрываем крышкой, убавляем огонь до минимума и томим 1,5 часа. Не обращая внимания на запахи и воспитывая в себе выдержку, крышку не открываем на протяжении всего этого времени!!!
А теперь открываем крышку и выкладываем чудо на блюдо. Его бы со свежим хлебом… И не забудьте заварить чай! Блюдо, конечно же, типично осеннее, но так хочется витаминов…