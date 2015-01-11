Романтический вечер с виолончелью, фортепиано и баяном

5 апреля в концертном цикле «Музыкальные среды» Озерского государственного колледжа искусств прозвучит музыка романтического направления.

В этот вечер на сцене будет царить Виолончель. Этому инструменту, по тембру близкому к человеческому голосу, подвластны самые сокровенные эмоции и тонкие чувства. В умелых руках он может петь, грустить и ликовать от радости.

И в первую очередь это будет знаменитая камерная соната Сезара Франка. Написанная композитором изначально для скрипки и преподнесенная в качестве свадебного подарка бельгийскому скрипачу Эжену Изаи, она стала настолько популярной и любимой в музыкальном мире, что со временем претерпела ряд переложений для других инструментов – флейты, кларнета и виолончели.

Переложение для виолончели, выполненное французским виолончелистом Жюлем Дельсаром, было одобрено самим Франком. Музыка сонаты настолько ярка, образна и выразительна, что захватывает слушателя с первых нот. В рамках четырехчастного цикла композитор сумел выразить целую гамму эмоциональных переживаний – от нежного, только что зарождающегося чувства, до страстной патетики и драматических коллизий. А в целом, все слова, сказанные об этой сонате, будут лишь слабым подобием самой музыки.

Также в концерте будут исполнены виолончельные пьесы С. Цинцадзе и А. Арутюняна, которые привнесут в общую канву концерта солнечный восточный колорит.

Не обойдется и без сюрпризов. Хорошо известный в нашем городе баянист Евгений Черкашин предложит на суд слушателей авторскую фантазию на темы Астора Пьяццоллы, которую исполнит в тандеме со Светланой Потаповой и Ириной Сабаевой.

Исполнители: лауреаты Международного конкурса Светлана Потапова (виолончель), Ирина Сабаева (фортепиано) и Евгений Черкашин (баян).

Ведущая – музыковед Анна Дейнега.

Итак, ждем слушателей 5 апреля в 19.00 на концерте камерной музыки в Озерском государственном колледже искусств. Адрес колледжа – ул. Космонавтов, 10.

http://артколледж74.рф