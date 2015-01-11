Новинки литературы найдутся в «толстяках»

Центральная городская библиотека обращает внимание читающей публики на некоторые произведения современных авторов.

В одной из своих недавних статей российский прозаик, литературный критик Роман Сенчин написал: «Полки книжных магазинов переполнены, а почитать что-то нечего. А между тем один из лучших способов найти произведение по душе – обратиться к «толстякам». Каждый номер каждого из них – это дневник того, что в литературе происходит. Новая проза, новые стихи критика, рецензии… Толстые журналы, хоть и не без потерь в тиражах, пережили социально-политические бури конца ХХ века, традиция их издания сохранилась. А вот традиция следить обществу за жизнью журналов, к сожалению, почти прервалась».

Проза (романы и повести) литературно-художественных журналов, 2017 год (I квартал).

http://www.ozerskadm.ru