На Южном Урале будет реализован проект партии «Единая Россия» — «Дом садовода – опора семьи»

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Разговор о судьбе ЮУрГУ

Союз садоводов Озёрска

Интервью с А.А.Кузнеченковым 23.03.2017

Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

Интервью с Т.Лященко 27.02.17

Интервью с А.М.Жмайло 22.02.17

Хоккей с шайбой ХК "Гранит" VS ХК "Трёхгорный" 11.02.17

Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

РОЖДЕСТВО ХРИСТОВО в Озёрске 2017

Встречаем 2017!

Кыштым как центр туризма

Интервью Деда Мороза

Пресс конференция 19 декабря 2

Пресс конференция 19 декабря 1

Интервью с Ю.В.Куликовой

Интервью с В.А.Вельке

Хоккей с шайбой Таганай - Гранит 17.12.16

Интервью с А.В.Печёнкиным

Интервью с В.Р.Каримовым

Интервью с А.Д.Лучниковым

Интервью с Луизой Белой

Актуальный комментарий И.Сбитнева 21.11

Онлайн с М.И.Похлебаевым 18.11

Актуальный комментарий И.Масягиной и М.Истоминой 14.11

Онлайн с Г.Н.Мокробородовым 10.11

Актуальный комментарий Л.В.Горбуновой 02.11

Посёлок Новогорный с высоты

2 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

1 часть онлайн с Е Щербаковым 28.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 20.10

Актуальный комментарий И.В. Егоровой 20.10

Творческая встреча с Владимиром Царьковым

Онлайн-интервью с Ириной Курьяновой

Пресс-конференция в театре кукол "Золотой петушок" 02.10

Онлайн-интервью с О.В.Хакимовой

Горнолыжный комплекс "Егоза"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 03.10

Пресс-конференция в театре "Наш дом"

Актуальный комментарий И. Сбитнева 26.09

Актуальный комментарий О. Костикова 26.09

Интервью директора театра "Наш дом" В.Кулика

4 Секреты манипуляции Наркотики

3 Секреты манипуляции Табак

2 Секреты манипуляции Алкоголь

1 История одного обмана

Протоиерей Димитрий Шорин о проекте "Общее дело"

Актуальный комментарий Е. Щербакова 12.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 05.09

Актуальный комментарий О.Костикова 05.09

Актуальный комментарий Е. Щербакова 29.08

Актуальный комментарий А.Каюрина и В.Рогозина 23.08

О.Ланге о подготовке к учебному году

Актуальный комментарий Е. Щербакова 15.08

Актуальный комментарий И. Сбитнева 08.08

Актуальный комментарий О. Костикова 08.08

Актуальный комментарий Е. Щербакова 01.08

Актуальный комментарий И.Сбитнева 25.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 18.07

Актуальный комментарий Е.Щербакова 11.07

Онлайн с А.М.Каюриным 7.07

Актуальный комментарий Л.Горбуновой 7.07

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.07

Актуальный комментарий А.Пименова 4.07

С И Васильева на Последнем звонке в шк 38

А А Кузнеченков на Последнем звонке в шк 38

Празднование 10-летия УКС в Кыштыме и В.Уфалее

Актуальный комментарий А.Каюрина 16.05

Концерт Ирины Крутовой в Озёрске

Парад Победы в Озёрске

Пасха в Озёрске

Первомай в Озёрске

Комментарий А.А.Бахметьева 25.04.16

А.А.Кузнеченков об Общественном форуме 22.04.16

Онлайн с М.И. Похлебаевым 20.04.16

OzerskDanceFestival 17/04/16

Актуальный комментарий О.Костикова 15.04

Актуальный комментарий Е. Щербакова 11.04

Информационный тв-канал

Актуальный комментарий И.Сбитнева 4.04

Актуальный комментарий И.Сбитнева 28.03

А.Шенберг "Сон о войне"

А.Шенберг о своём творческом выборе

Зрители о "Трамвае "Желание"

Зрители о "Трамвае "Желание"

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В. Кулик о "Трамвае "Желание"

Актуальный комментарий. 20.03.2016

А.Волынцев о своей книге 7 СТАКАНОВ СМАЛЬТЫ

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А.Волынцев о своей книге СОРОКОВКА БЕЗ ГРИМА

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Е. Щербаков 29.02 о конкурсе соцпроектов

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Е. Щербаков о вывозе снега 15.02

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На Южном Урале будет реализован проект партии «Единая Россия» — «Дом садовода – опора семьи»

В челябинском региональном исполкоме партии «Единая Россия» прошел круглый стол, посвященный реализации в регионе партийного проекта «Дом садовода – опора семьи». В дискуссии приняли участие депутаты фракции «Единая Россия» Заксобрания области, руководство регионального отделения партии, представители министерств сельского хозяйства, социальных отношений, тарифного органа Челябинской области, председатели садоводческих хозяйств.

Основными темами обсуждения стали вопросы дальнейшей реализации партийного проекта «Дом садовода – опора семьи» в текущем году, меры государственной поддержки садоводческого движения в регионе, проблемы и перспективы развития законодательства в сфере садоводства.

Круглый стол открыл депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель регионального отделения «Союза садоводов России», координатор партийного проекта Константин Толкачев. Он отметил, что на сегодняшний день по инициативе партии «Единая Россия» при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского садоводческим товариществам области оказывается существенная финансовая поддержка. В 2015 – 2016 гг. было выделено по 10 млн рублей напрямую муниципальным образованиям области. Эти средства направлены на ремонт, отсыпку и строительство дорог, инженерные работы внутри СНТ. При этом если в 2015 году помощь была оказана всего 5 муниципальным районам области и 42 СНТ, то в 2016 году ее получили уже 16 муниципалитетов и 76 СНТ. При распределении средств учитывались мнения садоводов и муниципалитетов.

В настоящее время решается вопрос о выделении средств на поддержку садоводческих хозяйств в 2017 году. Единороссы работают над тем, чтобы ее размер был не меньше, чем в предыдущие годы. Кроме того, в этом году в области появилась новая грантовая система для садоводов – поддержка сельхозпотребкооперативов.

Руководитель Челябинского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Малофеев отметил, что проект «Дом садовода – опора семьи» имеет огромное значение для помощи этой категории населения. Партийный проект в регионе реализуется с 2015 года, входит в число приоритетных, и будет обязательно продолжен. Каждое местное отделение партии выстраивает взаимоотношения с отделением общественной организации садоводов в муниципальных образованиях.

Тему развития потребкооперации в сфере садоводства в своем выступлении поддержала начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Наталья Семенова. «Тема потребкооперации интересна с точки зрения импортозамещения, - прокомментировал Константин Толкачев. – Гранты будут выделяться напрямую производителям продукции, и здесь многое зависит от инициативности председателей СНТ. Эта мера поддержки направлена на развитие сбытовой сети переработки продукции садоводов».

Одна из проблем челябинских садоводов – как добраться до своего сада. По словам представителя министерства социальных отношений Челябинской области Ольги Кожевниковой, с 15 мая 2017 садоводом будет выделена льгота на проезд в железнодорожном пригородном транспорте. Приобрести льготный билет можно будет в Челябинском региональном отделении «Союза садоводов России».

Также представители садоводов и единороссы обсудили проблему тарифов на электроэнергию, механизм упрощения процедуры подключения товариществ сетям и другие вопросы.

Все проблемы, заявленные в ходе круглого стола, получат продолжение в виде законодательных инициатив и иных совместных решений фракции «Единая Россия» и органов законодательной и исполнительной власти.

В заключении Константин Толкачев проинформировал собравшихся об основных итогах съезда «Союза садоводов России», который состоялся в Москве в марте этого года и остановился на том, что проект закона о садоводстве был принят в первом чтении, а это значит – есть время на внесение своих предложений по его совершенствованию.

http://pravmin74.ru

Ключевые теги: садоводческие товарищества.

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