На Южном Урале будет реализован проект партии «Единая Россия» — «Дом садовода – опора семьи»

В челябинском региональном исполкоме партии «Единая Россия» прошел круглый стол, посвященный реализации в регионе партийного проекта «Дом садовода – опора семьи». В дискуссии приняли участие депутаты фракции «Единая Россия» Заксобрания области, руководство регионального отделения партии, представители министерств сельского хозяйства, социальных отношений, тарифного органа Челябинской области, председатели садоводческих хозяйств.

Основными темами обсуждения стали вопросы дальнейшей реализации партийного проекта «Дом садовода – опора семьи» в текущем году, меры государственной поддержки садоводческого движения в регионе, проблемы и перспективы развития законодательства в сфере садоводства.

Круглый стол открыл депутат Законодательного Собрания Челябинской области, председатель регионального отделения «Союза садоводов России», координатор партийного проекта Константин Толкачев. Он отметил, что на сегодняшний день по инициативе партии «Единая Россия» при поддержке губернатора Челябинской области Бориса Дубровского садоводческим товариществам области оказывается существенная финансовая поддержка. В 2015 – 2016 гг. было выделено по 10 млн рублей напрямую муниципальным образованиям области. Эти средства направлены на ремонт, отсыпку и строительство дорог, инженерные работы внутри СНТ. При этом если в 2015 году помощь была оказана всего 5 муниципальным районам области и 42 СНТ, то в 2016 году ее получили уже 16 муниципалитетов и 76 СНТ. При распределении средств учитывались мнения садоводов и муниципалитетов.

В настоящее время решается вопрос о выделении средств на поддержку садоводческих хозяйств в 2017 году. Единороссы работают над тем, чтобы ее размер был не меньше, чем в предыдущие годы. Кроме того, в этом году в области появилась новая грантовая система для садоводов – поддержка сельхозпотребкооперативов.

Руководитель Челябинского регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия» Алексей Малофеев отметил, что проект «Дом садовода – опора семьи» имеет огромное значение для помощи этой категории населения. Партийный проект в регионе реализуется с 2015 года, входит в число приоритетных, и будет обязательно продолжен. Каждое местное отделение партии выстраивает взаимоотношения с отделением общественной организации садоводов в муниципальных образованиях.

Тему развития потребкооперации в сфере садоводства в своем выступлении поддержала начальник отдела по развитию малых форм хозяйствования министерства сельского хозяйства Наталья Семенова. «Тема потребкооперации интересна с точки зрения импортозамещения, - прокомментировал Константин Толкачев. – Гранты будут выделяться напрямую производителям продукции, и здесь многое зависит от инициативности председателей СНТ. Эта мера поддержки направлена на развитие сбытовой сети переработки продукции садоводов».

Одна из проблем челябинских садоводов – как добраться до своего сада. По словам представителя министерства социальных отношений Челябинской области Ольги Кожевниковой, с 15 мая 2017 садоводом будет выделена льгота на проезд в железнодорожном пригородном транспорте. Приобрести льготный билет можно будет в Челябинском региональном отделении «Союза садоводов России».

Также представители садоводов и единороссы обсудили проблему тарифов на электроэнергию, механизм упрощения процедуры подключения товариществ сетям и другие вопросы.

Все проблемы, заявленные в ходе круглого стола, получат продолжение в виде законодательных инициатив и иных совместных решений фракции «Единая Россия» и органов законодательной и исполнительной власти.

В заключении Константин Толкачев проинформировал собравшихся об основных итогах съезда «Союза садоводов России», который состоялся в Москве в марте этого года и остановился на том, что проект закона о садоводстве был принят в первом чтении, а это значит – есть время на внесение своих предложений по его совершенствованию.

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