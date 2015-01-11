6 апреля — день рождения поселка Метлино г. Озерска

Поселок Метлино Озерского городского округа Челябинской области ведет свою историю с 6 апреля 1956 года, когда Указом Президиума Верховного Совета РСФСР в жилом поселке центральной усадьбы совхоза №2 УРС химкомбината «Маяк» в пригородной зоне г. Озерска Челябинской области был образован Метлинский сельский Совет.

В разные годы поселок носил различные названия: совхоз №2, поселок Ворошиловский, Челябинск-60, поселок ОНИС, в настоящее время – поселок Метлино Озерского городского округа.

С 1954 года поселок обеспечивал сельхозпродуктами город Челябинск-40, ныне Озерск. После радиационной аварии 1957 года на химкомбинате «Маяк» на базе поселка была создана Опытная научно-исследовательская станция (ОНИС) по изучению последствий аварии и для восстановления хозяйственной деятельности на территории Восточно-Уральского радиоактивного следа.

http://www.libozersk.ru

Уважаемые жители Метлино!

Поздравляем вас с основанием вашего поселка на территории Озерского городского округа. Более 60 лет назад метлинцы начали обживаться на новом месте и внесли в историю всей страны, атомной отрасли свой значительный вклад.

Сегодня вы продолжаете традиции своих предшественников: в Метлино жили и живут люди активные, настоящие патриоты своей малой Родины – любящие поселок и работающие для его процветания. Мы считаем, что вы заслуживаете отдельного внимания, в рамках своих полномочий органы местного самоуправления делают максимально возможное, чтобы Метлино развивалось.

Надеемся, что нашими общими усилиями жизнь в поселке будет меняться к лучшему год от года, и он будет не только уютным для представителей старшего поколения, но и станет комфортным и привлекательным для молодежи.

Желаем вам счастья, здоровья, успехов вам во всех ваших добрых делах, стабильности и уверенности в завтрашнем дне!

Глава Озерского городского округа Костиков О.В.

Глава администрации Озерского городского округа Щербаков Е.Ю.

http://www.ozerskadm.ru