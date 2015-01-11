ПО «Маяк» объявило открытый конкурс социально значимых проектов среди общественных и некоммерческих организаций

ФГУП «ПО «Маяк» объявило открытый конкурс среди общественных и некоммерческих организаций по разработке и реализации на территории Озерского городского округа благотворительных социально значимых проектов. Конкурс проводится в целях поддержки инициатив в решении актуальных социальных проблем на территории присутствия ПО «Маяк», популяризации достоверных знаний о ядерных технологиях, атомной энергетике и промышленности, повышения эффективности благотворительной деятельности. В нем могут принять участие некоммерческие, общественные (за исключением религиозных объединений и политических партий) организации. Представленный на конкурс проект должен соответствовать уставным целям организации-заявителя.

Конкурс проводится по следующим номинациям:

«Молодое поколение – патриотические инициативы»,

«Забота о ближнем»,

«Культура и спорт»,

«Экология родного города».

Участники представляют свои предложения по решению конкретной общественно значимой проблемы, соответствующей направлениям конкурса, в форме проекта. Максимальный бюджет проекта не должен превышать 500 тысяч рублей.

Для участия в конкурсе необходимо подать заявку. Прием заявок проводится с 10 апреля по 10 мая 2017 года. Подведение итогов и оглашение результатов конкурса состоится 17 мая 2017 года. Проект организации-победителя должен быть реализован до 29 декабря 2017 года. Основные критерии определения победителей конкурса: социальная значимость и детальная проработанность проекта, соответствие проекта целям и задачам конкурса, достижимость результатов проекта, реалистичность и оправданность представленной сметы проекта, наличие позитивного опыта реализации проектов у организации-претендента.

С полным текстом Положения об организации и проведении открытого конкурса среди некоммерческих организаций по разработке и реализации на территории Озерского городского округа благотворительных социально значимых проектов можно ознакомиться на официальном сайте ФГУП «ПО «Маяк» http://www.po-mayak.ru/.

http://www.po-mayak.ru