Навалили на полмиллиона

Ущерб от деятельности магнитогорских строителей озерчанам пришлось возмещать через суд.

Арбитражный суд Челябинской области удовлетворил иск общества с ограниченной ответственностью «Производственно-коммерческая фирма «Милар» к акционерному обществу «О-Мега» о взыскании убытков. Общая сумма, назначенная судом к уплате строительной фирмой, принадлежащей магнитогорскому предпринимателю Олегу Лакницкому, составила 554 263 руб.

Согласно материалам дела, «Милар» с 2005 года на правах собственности владеет автостоянкой и пунктом заправки легкового автотранспорта на бульваре Гайдара. В 2014 году АО «О-Мега» начало строительные работы по возведению двух жилых многоквартирных домов и торгово-развлекательного центра «Фестиваль». При проведении земельных работ, связанных с отсыпкой строительной площадки ЗАО «О-Мега», был частично засыпан грунтом забор, огораживающий территорию «Милара». В результате давления грунта забор получил значительный крен в сторону автостоянки, были повреждены железобетонные секции. Призванные на помощь независимые эксперты установили, что «повреждение ограждения происходило сначала постепенно, затем, по мере нарастания нагрузки, пошли скачкообразные зрительно воспринимаемые деформации, трещинообразование и разрывы. Следовательно, повреждения начались, когда состоялась первая выгрузка грунта с самосвала «КАМАЗ» вплотную к забору в августе 2014 года и достигли максимума к ноябрю».

В адрес ЗАО «О-Мега» было направлено письмо с требованием убрать грунт и устранить крен забора, но строительная компания никак не отреагировала. Последовало обращение в прокуратуру Озёрска, которая подтвердила обоснованность претензий истца. Не добившись желаемого «мирным» путём, озёрская компания была вынуждена обратиться в суд.

Результатом рассмотрения дела стало удовлетворение исковых требований ООО «ПКФ «Милар» к АО «О-Мега» в полном объёме, включая возмещение суммы ущерба, расходы на экспертизу и услуги юристов.

Озёрск.ру