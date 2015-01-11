Вербная ярмарка в Озерске

Время летит с каждым годом всё быстрее. Это замечают не только взрослые, но уже и дети. Вроде совсем недавно праздновали Рождество Христово, а вот уже Вербное Воскресенье пришло. Заключительный праздник Святой Четыредесятницы.

Пасха в этом году ранняя, поэтому Детский православный городок при храме Покрова Пресвятой Богородицы города Озерска еще не проснулся после уральской зимы. Да и погода пока не самая весенняя, что не помешало провести традиционную уже для нашего прихода Благотворительную Пасхальную ярмарку «Верба».

Как сказал настоятель храма протоиерей Димитрий ШОРИН: «…В праздник принято дарить подарки и, естественно, прежде чем наступит светлый праздник Пасхи, люди заботятся о том, чтобы эти подарки были приобретены. А наша сегодняшняя ярмарка – это приношения наших умельцев и умелиц, искусниц и мастеров. Христианская жизнь состоит из трудов и из радостей. Прежде чем нам с вами вступить в радостные пасхальные дни, мы понимаем, что первая среди всех забот – это забота о ближних своих. Как говорится в Священном Писании, нет больше той любви, как, если кто душу свою положит за ближних своих. Проявить свою любовь к ближним и призвана сегодняшняя акция. С праздником, дорогие мои!».

После воскресной литургии приходской Духовно-просветительский центр «Первоцвет» встречал всех желающих.

Все желающие могли здесь приобрести какие-либо сувениры, приготовленные руками и взрослых, и детей.

Надо сказать, что ярмарки эти пользуются среди прихожан заслуженной популярностью. И не удивительно: здесь никто не предлагает ширпотреб «из третьих стран», которым завалены витрины киосков и прилавки «бутиков» с 1990-х годов. Куклы, вышивки, сувениры, игрушки, веселые магнитики и другие поделки передают душевное тепло их авторов.

И это не единственная причина принять участие в Ярмарке с обеих сторон импровизированных прилавков.

Каждый участник (и гость, и автор, и «коробейник») понимал, что принимает участие именно в Благотворительной ярмарке; в ярмарке, которая помогает собирать средства и для летнего отряда дневного пребывания «Незабудка», и для семейного слета «Илиотропион», и для помощи нуждающимся…

Кроме того в этом году 7 апреля, в день Благовещения Пресвятой Богородицы, международное добровольческое движение «За жизнь!» впервые проводило акцию «Начало жизни» во многих регионах России и ближнего зарубежья. Среди ряда мероприятий происходил сбор подписей всех граждан, кто считает необходимым существенно ограничить абортивную деятельность на законодательном уровне вплоть до совершенного запрета. Сбор подписей продолжался и на Вербной Ярмарке в Духовно-просветительском центре «Первоцвет» храма Покрова Пресвятой Богородицы г.Озерска.

Александр Волынцев