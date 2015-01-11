Регоператор будет строго контролировать сроки выполнения работ по капремонту

В Законодательном собрании Челябинской области состоялся круглый стол на тему «Реализация программы капитального ремонта на территории Челябинской области, результаты, контроль за качеством проведенных и производимых работ», сообщает пресс-служба регионального оператора капремонта. В работе круглого стола приняли участие генеральный директор регоператора капремонта, представитель министерства строительства и инфраструктуры региона, депутаты законодательного собрания, руководители строительных и подрядных организаций. Руководитель регоператора Вадим Борисов сообщил присутствующим о ходе реализации программы капремонта 2017 года, подробно остановился на сроках выполнения работ. «Существуют погодозависимые работы, такие как капитальный ремонт систем отопления, по этому виду работ в контрактах будет прописан срок выполнения до первого сентября, ремонт «мокрых» фасадов со сроком выполнения до первого октября, – подчеркнул Вадим Борисов. – Все остальные виды работ, контракты по которым заключены до первого июля текущего года, должны быть закончены до декабря. Нарушение сроков исполнения по необъективным причинам грозит подрядной организации штрафными санкциями». В живом диалоге участники круглого стола обсудили актуальные вопросы организации процесса капитального ремонта – начиная с участия в аукционах на выполнение работ, заканчивая регламентом работы приемочных комиссий. «По большому счету задача у регионального оператора и подрядной организации одна – качественное выполнение капитального ремонта, подрядчик выполняет работы и получает за это заработанные деньги, регоператор таким образом исполняет свои обязанности перед жителями области», – подвел итог встречи Вадим Борисов.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/regoperator-budet-strogo-kontrolirovat-sroki-vypolneniya-rabot-po-kapremontu-37958