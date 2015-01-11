Звание «Лучшее предприятие по выполнению государственного оборонного заказа» и специальный приз присуждены ПО «Маяк»

Департаментом промышленности ядерных боеприпасов Госкорпорации «Росатом» в начале 2016 года была установлена специальная внутрикорпоративная награда – звание «Лучшее предприятие по выполнению государственного оборонного заказа».

Результаты работы предприятий, претендующих на награду, подводятся раз в квартал, а также по итогам года. Ключевыми показателями, влияющими на конечную оценку, являются выполнение плановых показателей, ритмичность поставок и ряд других. Решение о победителе принимается коллегиально руководством Департамента промышленности ядерных боеприпасов Росатома, а также представителями предприятий, входящих в его контур.

Обладателем почетного звания и специального приза по итогам IV квартала 2016 года признано Производственное объединение «Маяк». «Это большая заслуга коллективов реакторного завода, завода химического производства и химико-металлургического завода, – отметил Салават Валеев, заместитель генерального директора ПО «Маяк» по спецпроизводству. – Наша задача – и в 2017 году продолжать также успешно выполнять государственный оборонный заказ, чтобы стать победителем по итогам года, а для этого надо как минимум стать победителем двух кварталов 2017 года».

Информационная служба ФГУП «ПО «Маяк»

http://www.po-mayak.ru