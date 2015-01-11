Солнце, взрывы и вода

Чего ждать россиянам от популярных зарубежных курортов.

На юго-востоке Турции в городе Диярбакыр произошел взрыв.

СМИ со ссылкой на источники в местной полиции сообщили, что один человек погиб, пострадали около десяти. По данным Ситуационно-кризисного центра МИД России, наших граждан среди пострадавших нет.

Город Диярбакыр - не курортное место. И, по данным турецкой полиции, взрыв произошел во время ремонта автомобиля в гаражном отсеке полицейского участка. Однако туристы встревожены, что ситуация в стране неспокойная, хотя отказов от купленных туров пока нет.

Переживаний добавляет новость, прошедшая накануне. СМИ со сслыкой на источники сообщили, что Росавиация может приостановить чартерные рейсы в Турцию в связи со сложной внутриполитической обстановкой в стране. Письмо об этом якобы разослано российским авиакомпаниям.

Транспортные ведомства пока воздерживаются от официальных комментариев. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков сообщил журналистам, что этот вопрос не относится к компетенции Кремля. "Это, скорее, тема правительства и Росавиации", - уточнил он.

"Никто в турбизнесе сейчас точно не знает, что будет. Не стоит строить конспирологические теории и надумывать, что кто-то специально хочет что-то закрыть, но вы же видите, что объективно ситуация неспокойная. Компетентные органы ее отслеживают, и решение будет приниматься в соответствии с обстановкой в Турции. Надо проявлять осторожность", - заметил в беседе с "Российской газетой" вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин.

Свое видение ситуации дали и в Ассоциации туроператоров России (АТОР). В Турции, рассказали там, 16 апреля пройдут парламентские выборы. В июле прошлого года выборы закончились попыткой переворота. "В этой ситуации объяснимо желание регулятора предупредить авиакомпании о возможных опасениях относительно внутриполитической нестабильности в Турции", - передали СМИ слова одного из представителей АТОР. При этом сейчас изменений в графиках полетов нет.

Авиавласти Турции также не получали официальных данных о возможной приостановке чартеров, сообщили в департаменте международного авиасообщения Главного управления гражданской авиации Турции.

В Ростуризме же в беседе с "Российской газетой" отметили, что наши туроператоры, конечно, должны информировать клиентов о требованиях безопасности, а граждане должны соблюдать меры предосторожности.

Неспокойно и в Египте. Из-за недавних терактов в городах Танта и Александрия, жертвами которых стали более 40 человек, власти страны ввели с 10 апреля чрезвычайное положение сроком на три месяца. Под контроль взяты жизненно важные объекты по всей стране, включая аэропорты. Несмотря на отсутствие организованного туризма из России в Египет, МИД России рекомендовал россиянам, находящимся там, избегать мест массового скопления людей, проявлять осмотрительность.

По оценке АТОР, в стране Пирамид сейчас могут находиться только самостоятельные российские путешественники, которые прибыли из третьих стран. Между тем, европейские государства ужесточают свои рекомендации по посещению Египта. В частности, МИД Германии рекомендует своим гражданам быть осторожными, находясь на курортах Красного моря.

Мнение

Куда поедут россияне на майские праздники

Впереди майские праздники. Больше половины россиян, скорее всего, останутся дома, полагает вице-президент Российского союза туриндустрии Юрий Барзыкин. "Другая половина отправится на дачи или на природу недалеко от дома. Ну а у тех, кто поедет отдыхать, самый большой спрос на российские курорты, прежде всего, черноморские. Уже хорошо забронирован Краснодарский край, Крым", - отметил эксперт.

Юрий Барзыкин также напомнил, что у 72 процентов россиян вообще нет загранпаспортов. А те, кто выезжает за границу, на предстоящие майские праздники, вероятно, выберут Кипр - эта страна на втором месте. "Далее Греция, затем Турция - бронирований много. Замыкают пятерку Испания и Италия", - сказал вице-президент РСТ.

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