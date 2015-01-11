12 апреля во всех регионах страны состоялась Всероссийская акция «Волонтерский космический забег».

В Озерске волонтерская организация "СМИК" пригласила волонтеров принять участие в данной акции в День космонавтики.

«Волонтерский космический забег» — это присоединение к физкультуре и спорту и продвижение российского космоса.

Предварительно сложив дату «1957», ребята составили макет «ракеты», запустили «двигатели» красного и желтого цвета, и со знаменитыми словами «ПОЕХАЛИ», стартовали на дистанцию в 1957 метров, которая символизирует год старта первого искусственного спутника Земли. Довольные и счастливые, немного уставшие, все пересекли красную ленточку финиша. Один из участников сказал: «Впервые принял участие в акции волонтеров, приятно, что значимое событие для нашей страны, у нас в городе не осталось без внимания! Очень понравилось, еще приду!»

Ольга Потеряева