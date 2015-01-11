«Пусть будут наказаны ВСЕ виновные!»

Озерчане требуют провести полное расследование гибели инженера Тарасевича.

На международном сайте публичных обращений change.org размещена петиция от имени жителя Озёрска Сергея Баранова, собравшая уже более тысячи подписей. Автор обращается к главе СК РФ Бастрыкину А.И. и Генеральному Прокурору Чайке Ю.Я. с требованием взять на контроль и обеспечить полное расследование и наказание всех действительно виновных в смерти молодого инженера ФГУП «ПО «Маяк» Василия Тарасевича.

«Мы живём в маленьком, но стратегическом научном городке «Озёрск» (Челябинской обл.) Ранее этот город был гордостью и славой Страны – флагманом ядерного Щита. Город и по ныне является режимным ЗАТО и здесь и поныне функционирует стратегическое ядерное предприятие – п/о «Маяк». Наш город маленький и тихий – статус ЗАТО и пропускной режим КПП защищает нас от внешнего криминала – тем ужаснее для всех такое чудовищное убийство. Оно потрясло город, всколыхнуло всю общественность! Ибо для нас это из ряда вон выходящее ЧП. Люди завалили гневными отзывами все городские форумы и интернет-ресурсы».

Однако, пишет автор петиции, «похоже, наши «правоохранители» и власти просто хотят «упростить дело» и «не накалять социальную обстановку». За ВСЕХ, как «козёл отпущения», ответит только ОДИН «ранее неоднократно судимый» молодой отморозок. А остальные?! Волей-неволей закрадывается подозрение в желании «спустить дело на тормозах» и «отмазать» возможных «мажорных сынков» из этой компании убийц!».

Напомним, петиции на change.org не имеют статуса официальных обращений и призваны привлечь внимание к той или иной проблеме. Однако озерчане, обеспокоенные возможностью «упрощения» резонансного убийства в Озёрске выражают готовность, в случае необходимости, обратиться к высшему руководству следственных и надзорных органов и в официальном порядке.

Озёрск.ру