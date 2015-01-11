Что делать, если из-за возраста не берут на работу

Если человек потерял работу лет в 45-50, попытка найти новую может обернуться для него шоком. Первым делом он обратится на сайт по поиску работы, но будет неприятно поражен, узнав, что многие работодатели не читают резюме, увидев возраст.

В 2013 году в Закон "О занятости населения в РФ" были внесены поправки, запретившие указывать в вакансиях возрастные ограничения. Теперь за объявление "Требуется сотрудник не старше 40 лет" работодателя оштрафуют. Но в целом общая картина меняется медленно.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов / Ольга Плахотникова

Вот несколько советов, которые могут помочь в поиске.

1. Выходите на работодателя самостоятельно, минуя рекрутеров. Многие организации размещают вакансии на своих сайтах. Найдите контактную информацию и направьте резюме прямо в отдел кадров.

2. Обращайтесь в организации, где в руководстве люди зрелого возраста. У них нет предубеждений насчет пожилых. Опытный руководитель знает, что один сотрудник неюных лет может оказаться более ценным, чем двое ребят поколения ЕГЭ.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов / Ольга Плахотникова

3. Составляя резюме, ограничьтесь последними 10 годами. И описывайте в основном конкретные достижения и успехи.

4. Увидев в списке требований к соискателю "умение работать в молодой амбициозной команде", "способность к росту и развитию", "горящие глаза, инициативность и динамичность" (цитаты из реальных объявлений), не тратьте время. Такому работодателю нужен только молодой сотрудник.

5. Готовясь к собеседованию, сядьте перед зеркалом, положите рядом диктофон или телефон с функцией записи и перескажите свое резюме. Послушайте, придите в ужас, а потом потренируйтесь еще несколько раз, исправляя ошибки. Тогда при встрече с кадровиком будете чувствовать себя спокойнее.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов / Ольга Плахотникова

6. Ищите работу на специализированных сайтах для людей старше 50. Таких, как babadeda.ru, 50plus-rabota.ru, многих других.

7. Некоторым удается найти новое место через профессиональное сообщество в Интернете. Зарегистрируйтесь, поддерживайте контакты, принимайте участие в обсуждениях. Информация о том, что кому-то нужен сотрудник, может появиться тут раньше, чем у кадровиков.

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов / Ольга Плахотникова

Мозговой шторм

Комплексовать из-за возраста нет смысла. С годами может ухудшаться память, но некоторые отделы мозга наращивают мощность. Пик интеллектуальной деятельности приходится на возраст 50-70 лет, выяснили несколько команд исследователей из Канады и США (в частности из MIT).

Игорь Сикорский спроектировал первый в мире практически годный вертолет, когда ему было за 50.

Лев Толстой начал учить греческий, санскрит и хинди, когда ему было под 80.

Рита Леви-Монтальчини, выдающийся нейробиолог, нобелевский лауреат, за 3 года до смерти сказала: "Сейчас, когда мне 100, я соображаю намного лучше, чем в 20. Это приходит с опытом".

Инфографика "РГ": Леонид Кулешов / Ольга Плахотникова

Иск - благородное дело

Если человек может доказать, что получил отказ из-за возраста, суд встанет на его сторону. Правда, добыть такие доказательства в реальности почти невозможно.

Воронежцу Юрию С., который в 59 лет хотел устроиться в ООО "Талирс Плюс" главным бухгалтером, фирма написала в отказе: "Не подходит по возрастной категории". Суд вынес вердикт: организация должна компенсировать недополученную зарплату, 285 тыс. рублей, и еще 5 тыс. - моральный ущерб.

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