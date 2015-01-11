Мотоциклы выезжают на городские улицы

Уважаемые горожане!

Мотоциклы на улицах Озерского городского округа – характерная примета. Это быстрый, маневренный, удобный и поэтому популярный вид транспорта. Но, к сожалению, значительное число аварий с тяжелыми последствиями происходит именно с мотоциклистами.

Важно знать – любой мототранспорт кардинально отличается от автомобиля, как по управляемости, так и по поведению на дороге. Различается как мощность и динамика разгона, так и максимальная скорость. При управлении мототранспортом водитель должен помнить, что водителю автомобиля из-за небольших габаритов мотоцикла трудно заметить его движение и появление. При нахождении мототранспорта в «слепой зоне» заметить его практически невозможно, тормозной путь у мотоцикла больше, чем у автомобиля, это объясняется тем, что мотоцикл тормозит всего двумя колесами, у которых степень сцепления с дорогой намного ниже. При торможении на высокой скорости мотоцикл едет только прямо – это объясняется конструкцией транспортного средства.

Самое необходимое перед поездкой – проверить техническое состояние мотоцикла (состояние шин, работа световых приборов, работа переднего и заднего тормозов) и надеть специальную защитную экипировку (мотошлем, перчатки, штаны и куртка с длинным рукавом, мотоботы).

Водителю мототранспорта необходимо соблюдать требование о движении с ближним светом, которое распространяется на все виды транспортных средств, в том числе и на мототранспорт, соблюдать установленный скоростной режим, при осуществлении маневров контролировать дистанцию и боковой интервал. При движении в темное время суток или в условиях недостаточной видимости целесообразно иметь на одежде световозвращающие элементы и обеспечить их видимость водителями других транспортных средств.

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск напоминает, что мототранспортные средства – это не просто дорогая игрушка, но и источник повышенной опасности, поэтому необходимо быть максимально внимательными!

Ваша безопасность зависит от Вас!!!

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск