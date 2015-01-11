«Мир самоцветов» соберет мастеров со всего региона

Завтра, 20 апреля, в Челябинске пройдет уже ставшая традиционной выставка-ярмарка «Мир самоцветов». В главном зале музея искусств соберутся производители, ювелиры, камнерезы, мастера камня со всего Уральского региона, а также России. Планируется участие 40 мастеров, среди которых большинство производителей из Челябинска, Екатеринбурга, Кусы, Асбеста. Любителей ювелирных украшений обрадует разнообразие представленной продукции: бусы, ожерелья, браслеты, серьги, кольца, мужские печатки, заколки для галстуков и многое другое. Большой интерес вызовут офисные и интерьерные изделия из природного камня - подсвечники, шкатулки, канделябры, письменные приборы, шары, часы, камерная скульптура, всевозможные сувениры. В рамках выставки можно полюбоваться природными камнями, увидеть в первозданном виде малахит, яшму, горный хрусталь, лазурит, бирюзу, агат, сердолик, гранат, жемчуг, янтарь и др. Мастера современного прикладного искусства не только представят интересные изделия, но и проведут мастер-классы: научат азам лоскутного шитья, продемонстрируют процесс изготовления традиционной текстильной куклы, куклы-оберега, научат создавать украшения в различных художественных техниках.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/mir-samocvetov-soberet-masterov-so-vsego-regiona-38153