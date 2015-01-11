И снова о ПБ (патриципаторном бюджетировании)

2 года назад мы уже поднимали эту тему. Недавние общественные обсуждения городских проектов благоустройства вновь всколыхнули общественность, и как представляется, именно технология патриципаторного бюджетирования (ПБ) способна снять риски протестной активности, как об этом говорил бывший начальник Управления по работе с регионами А.Д.Харичев.

Горожане практически ничего не знают о том, как работают муниципальные власти. Муниципальное управление — «черный ящик»: непонятный и поэтому враждебный механизм. Для того, чтобы изменить такое представление, нужно обеспечить жителей информацией, которая позволит им понять логику работы муниципальной администрации.

Опытом обсуждения и решения общих проблем в сегодняшней России не владеет практически никто. Одна из задач партиципаторного бюджетирования — привить навыки диалога как горожанам, так и чиновникам. Эти навыки необходимы, если мы хотим создать город, удобный для большинства сообществ с эффективной структурой управления. Для этого необходимо учитывать интересы и идеи разных групп. Нужно обеспечить условия, при которых разные сообщества смогут услышать как голос друг друга, так и голос власти, и прийти к общему решению. Технология ПБ дает возможность высказаться и быть услышанным каждому.

Чаще всего сложности с пониманием действий власти у горожан связаны с тем, что они не различают муниципальные, региональные и федеральные полномочия; не представляют структуру муниципального бюджета; не знают, какой из городских объектов сколько стоит; не знакомы с процедурами контроля и способами реализации конкретных проектов; не информированы о планах работы разных департаментов или комитетов на текущий бюджетный период.

Одна из задач ПБ — наладить конструктивное взаимодействие не только между горожанами и чиновниками, но и между самими горожанами. Сегодня и властям и жителям не хватает опыта разговора на равных, без которого невозможно сотрудничество. Необходимо создать такое пространство коммуникации, в котором граждане и чиновники могли бы обсуждать городские проблемы не в привычных иерархических рамках «власть/жители», а с позиции «граждане», предполагающей равноправие.

Посмотрим, как работает комиссия ПБ в одном из городов Росатома – Сосновый Бор (Ленинград.обл.):

РАСШИРЕНИЕ АУДИТОРИИ

Каждый заинтересованный житель города может не только следить за ходом проекта, но и участвовать в нем: знакомиться с размещаемыми материалами, обсуждать проблемы, выдвигать предложения, комментировать предлагаемые решения, задавать вопросы членам комиссии и представителям администрации.

БАНК АКТУАЛЬНЫХ ИДЕЙ

Заинтересованные горожане могут размещать ссылки на удачные решения тех или иных проблем в других городах или предлагать свои.

ИНФОРМАЦИЯ О ГОРОДСКОМ УПРАВЛЕНИИ

Информация о работе администрации позволяет понять логику принятия решений при планировании городского бюджета, увидеть механизмы реализации этих решений. Это дает возможность горожанам выстраивать диалог с властью на новом уровне. Вопросы и соображения жителей становятся более точными и важными

ДИАЛОГ С ВЛАСТЬЮ В РАМКАХ ПРОЕКТА

Горожане имеют возможность задать представителям администрации вопросы и получить пояснения по конкретным, обсуждаемым в рамках проекта проблемам и решениям

ПОДДЕРЖКА МЕРОПРИЯТИЙ ПРОЕКТА

Интернет-площадка выполняет функцию доски объявлений: здесь размещаются анонсы открытых лекций, семинаров, слушаний и т. д., в которых может участвовать любой горожанин.

После завершения заседаний бюджетной комиссии работа над проектами не останавливается. Члены бюджетной комиссии выбирают своих представителей, которые будут следить за всеми стадиями реализации проекта — от эскизов и проектно-сметной документации до перерезания ленточки на его открытии. При этом все горожане имеют право знать, как именно идет работа над проектами. Авторы проектов вместе с чиновниками превращают проект в бюджетную заявку — в этом виде он появится в муниципальном бюджете следующего года.

Это важный этап, поскольку члены бюджетной комиссии работают вместе с администрацией и начинают понимать, сколько всего нужно сделать, чтобы претворить идею в реальность. Обычно эта работа занимает несколько месяцев — необходимо согласовать множество деталей. Крайне важно, чтобы атмосфера на таких заседаниях была конструктивной. У членов бюджетной комиссии и чиновников теперь есть общая цель — реализовать инициативу, которая была выдвинута жителями и одобрена чиновниками на этапе экспертизы.

ПБ формирует городское сообщество, которое изменяет город и способы управления им. В результате взаимодействия участников проекта появляется публичный язык, который позволяет обсуждать и решать общие проблемы, несмотря на разность политических взглядов и личных пристрастий. Кроме этого, возникает ответственное отношение к общему пространству и гражданский контроль. Когда горожане сами участвуют в управлении, создавая и изменяя вместе с чиновниками пространство города, их отношение к нему меняется. Город из среды обитания превращается в пространство дома.

Евгений Шитиков