Мошеннику дали условный срок

Озёрским городским судом оглашен обвинительный приговор в отношении жителя г.Озёрска, совершившего хищение в особо крупном размере чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием.

Судом рассмотрено уголовное дело в отношении Ивана Стадника, который обвинялся в совершении преступления при следующих обстоятельствах.

В ноябре 2016 года Евгений Б. изъявил желание продать указанную квартиру. Так как Евгений Б. никогда не имел опыта в сделках купли-продажи недвижимости, то он обратился за помощью к своему знакомому Ивану Стаднику, который старше его по возрасту и с которым у них сложились доверительные отношения. Стадник с корыстной целью, направленной на хищение чужого имущества, сообщил Евгению сведения о том, что он в силу своего восемнадцатилетнего возраста не может участвовать в сделках купли-продажи недвижимости, что ему необходимо оформить на Стадника доверенность, дающую право последнему продать квартиру и получить денежные средства. Тем самым Стадник сообщил потерпевшему заведомо ложные сведения, введя в заблуждение последнего. Евгений, в силу возраста и неопытности, доверился Стаднику, полностью поверив последнему, пообещал Стаднику вознаграждение за оказанную помощь в размере 100 000 рублей. Оформив доверенности, согласно которым Евгений уполномочил Стадника продать за цену и условиях и по своему усмотрению принадлежащую Евгению квартиру и получить следуемые Евгению деньги, в декабре 2016 года Стадник подписал договор купли-продажи и по акту приема-передачи получил от покупателя денежные средства, часть из которых похитил.

Действия Стадника были квалифицированы по ч.4 ст.159 Уголовного кодекса Российской Федерации, как мошенничество, то есть хищение чужого имущества путем обмана и злоупотребления доверием, совершенное в особо крупном размере.

Стадник И. в судебном заседании полностью согласился с данным обвинением и ходатайствовал о рассмотрении уголовного дела в особом порядке принятия судебного решения.

Суд удовлетворил данное ходатайство, поскольку государственный обвинитель и потерпевший согласились с ним.

В судебном заседании потерпевший заявил, что Стадник частично возместил ему причиненный ущерб, в связи с чем, уменьшил исковые требования к нему и просил не лишать его свободы.

Суд вынес обвинительный приговор в отношении Стадника И., признав его виновным в совершении преступления, предусмотренного ч.4 ст.159 УК РФ.

Назначая наказание, суд учел, что дело по ходатайству подсудимого было рассмотрено в особом порядке. Также судом учтено мнение потерпевшего о назначении наказания подсудимому, поведение подсудимого в ходе предварительного расследования и в судебном заседании, в ходе которых он полностью признал свою виновность в совершении преступления, раскаялся в содеянном, активно способствовал раскрытию и расследованию преступления, принял меры по возмещению ущерба. Также судом была учтена личность подсудимого, который ранее не судим, состоит в браке, жена находится в состоянии беременности.

Отягчающих наказание обстоятельств, предусмотренных ст.63 УК РФ, судом не установлено.

С учетом данных обстоятельств суд назначил Стаднику И. наказание в виде лишения свободы на срок четыре года со штрафом в размере 500 тысяч рублей.

При этом наказание в виде лишения свободы суд посчитал возможным считать условным, установив Стаднику испытательный срок в пять лет, в течение которого возложил на него определенные обязанности, способствующие его исправлению, в частности, обязал его не позднее шести месяцев с момента постановления приговора возместить ущерб, причиненный потерпевшему.

При неисполнении обязанностей уголовно-исполнительная инспекция вправе поставить перед судом вопрос об отмене условного осуждения с направлением осужденного в места лишения свободы.

Судом также удовлетворен иск потерпевшего о взыскании со Стадника И. не возмещенной части ущерба, причиненного преступлением.

Приговор не вступил в законную силу.

Пресс-служба Озёрского городского суда