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Интервью с Н.Г.Сальниковой 9.03.2017

Мартовский кот

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Актуальный комментарий А. Гаврилова 13.02

Актуальный комментарий В. Чудова 13.02

Интервью с Надеждой Братцевой

Интервью с Лилией Солодовниковой

КРЕЩЕНИЕ ГОСПОДНЕ Озерск 2017

Хоккей с шайбой ХК "Трёхгорный" и ХК "Гранит" (07.01.17)

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Интервью Деда Мороза

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Пресс конференция 19 декабря 1

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Посёлок Новогорный с высоты

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Актуальный комментарий И.М. Сбитнева 24.10

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В Челябинске состоялся гала-концерт фестиваля детского творчества «Искорки надежды»

В театральном корпусе дворца пионеров и школьников имени Н.К. Крупской состоялся гала-концерт XXIV городского фестиваля творчества детей-инвалидов и детей с ограниченными возможностями здоровья «Искорки надежды», сообщает министерство социальных отношений. «Ежегодно в апреле мы встречаемся на фестивале, чтобы вместе порадоваться успехам и победам детей с ограниченными возможностями здоровья, творческому росту коллективов, мастерству исполнителей. Администрация города с большим удовольствием организует такие праздники», –отметила в приветственном слове председатель комитета социальной политики города Челябинска Лариса Мошкова. В качестве гостей на фестивале присутствовали заместитель председателя комиссии по социальной политике Челябинской городской думы Андрей Сидоров, уполномоченный по правам человека Челябинской области Маргарита Павлова, начальник управления социального развития министерства социальных отношений Челябинской области Татьяна Чиркова. Яркая концертная программа фестиваля включала 39 творческих номеров, в которых приняли участие более 220 юных артистов. Выставку декоративно-прикладного и изобразительного творчества украсили 200 работ, в каждую из которых была вложена частица души ребенка и кропотливый труд педагога. Участники гала-концерта были награждены дипломами и памятными подарками. Руководители творческих коллективов и индивидуальных исполнителей концертной программы и выставки творческих работ были отмечены благодарственными письмами администрации города Челябинска.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-sostoyalsya-gala-koncert-festivalya-detskogo-tvorchestva-iskorki-nadezhdy

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