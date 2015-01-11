Челябинские активисты ОНФ нашли грубые нарушения в поликлиниках и больницах города – длинные очереди за талонами, а потом к врачам, незаконные требования приходить со своими бахилами и перчатками и другие явные проблемы общественники донесли до регионального Минздрава, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ» со ссылкой на пресс-службу «фронтовиков».

Рейд начался ранним утром с посещения городской клинической поликлиники № 5, где эксперты зафиксировали очереди в регистратуру и отсутствие доступной среды. Кроме того, общественники заметили, что на входе в медучреждение висит не вывеска с названием поликлиники, а реклама стоматологии.

Также активисты проекта ОНФ «Народная оценка качества» побывали в детской городской клинической поликлинике № 9, поликлинике челябинского областного клинического онкологического диспансера, областных клинических больницах № 2 и 4.

«Огромное количество проблем, с которыми люди сталкиваются в медицинских учреждениях, часто не требуют дополнительного финансирования. Безусловно, есть объективные сложности, которые не решить в одночасье, например, нехватка узкопрофильных специалистов, отсутствие средств на ремонт или закупку дорогостоящего оборудования. Но грамотными управленческими решениями можно многое поправить, особенно это касается условий, в которых учреждения находятся. Мы увидели очереди, связанные с тем, что нужно сначала ждать талончик, а потом приема. Эту проблему можно решить без денег, с помощью разумной маршрутизации», – комментирует координатор проекта «Народная оценка качества» Виктор Климов.

Кроме того, общественники зафиксировали явные нарушения – требование входить в кабинет врача со своими перчатками, бахилами и шприцами. В соответствии с законодательством РФ этими расходными материалами должно обеспечивать пациентов медучреждение.

Многое о проблемах здравоохранения в Челябинской области рассказали сами пациенты.

Результаты рейда эксперты проекта ОНФ «Народная оценка качества» озвучили на экспертном совещании по вопросу независимой оценки медицинских учреждений. В ближайшее время активисты планируют запустить сайт, на котором потребители услуг поликлиник, детских садов, школ и организаций соцобслуживания смогут пройти анкетирование и сообщить общественникам о положительных и отрицательных моментах в конкретных учреждениях.

Фото пресс-службы ОНФ в Челябинской области

https://dostup1.ru