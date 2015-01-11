На Южном Урале потушили 27 лесных пожаров за сутки

За минувшие сутки в Челябинской области ликвидировали 27 лесных пожаров на площади 264,66 гектара, сообщает пресс-служба главного управления лесами региона. Пять возгораний произошло на территории Красноармейского (77,6 га) лесничества, четыре – в Чебаркульском (2,3 га), три – в Шершнёвском (39,4 га), по два – в Аргаяшском (3,5 га), Брединском (11 га), Верхнеуральском (21,3 га), Кунашакском (3,5 га), Миасском (0,26 га) и Увельском (6,1 га), по одному – в Каслинском (5,3 га), Кыштымском (1,2 га) и Октябрьском (93,2 га). На тушении лесных пожаров были задействованы 216 человек и 89 единиц техники. По состоянию на утро 2 мая 2017 года на территории лесного фонда региона с начала пожароопасного сезона ликвидированы 189 пожаров на площади 1238,26 гектара. Возгорания произошли на территориях Аргаяшского (14), Брединского (11), Верхнеуральского (4), Карталинского (2), Каслинского (6), Катав-Ивановского (1), Красноармейского (38), Кунашакского (10), Кыштымского (5), Миасского (3), Октябрьского (12), Пластовского (2), Саткинского (2), Увельского (14), Чебаркульского (25) и Шершневского (40) лесничеств. Всего на тушении лесных пожаров были задействованы 1481 человек и 604 единицы техники. «Для тушения лесных пожаров привлекаются все силы и средства подсистемы РСЧС в муниципальных образованиях, что позволяет ликвидировать практически все пожары в первые сутки, – прокомментировал заместитель начальника Главного управления лесами Челябинской области Александр Барановский. – Проводится усиленное патрулирование территории лесного фонда. На сегодняшний день составлено 92 протокола об административной ответственности за нарушение правил пожарной безопасности в лесах». По решению губернатора Челябинской области Бориса Дубровского, особый противопожарный режим (ОПР) введён на всей территории Южного Урала с 28 апреля. Напомним, пожароопасный сезон в регионе начался 10 апреля. Главное управление лесами Челябинской области напоминает: в случае обнаружения лесного пожара необходимо немедленно звонить на единый номер лесной охраны: 8-800-100-94-00 (звонок бесплатный) или в региональную диспетчерскую службу по тушению лесных пожаров по телефонам: 8(351) 261-65-54, 261-65-55. Помимо этого, южноуральцы могут оставить сообщение на интернет-портале помоги-лесу74.рф.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/na-yuzhnom-urale-potushili-27-lesnyh-pozharov-za-sutki-38418