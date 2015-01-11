Приглашаем озерчан на ярмарку «Сад и Дача. Весна — 2017»

Уважаемые жители Озерского городского округа!

5 мая, с 10:00 до 18:00, на площади около ДТДиМ (ул. Иртяшская, 1) будет организована ярмарка «Сад и Дача. Весна - 2017».

Вы можете приобрести множество видов плодово-ягодных саженцев, большой ассортимент цветов, луковичных растений, декоративных культур, мясные деликатесы, восточные сладости и медовую продукцию. Будет представлена продукция плодопитомников Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Пермского края. В ярмарке также примут участие пчеловоды и предприниматели Озерска.

Приглашаем всех на ярмарку!

Информация предоставлена управлением экономики администрации ОГО.