Приглашаем озерчан на ярмарку «Сад и Дача. Весна — 2017»

Уважаемые жители Озерского городского округа!
5 мая, с 10:00 до 18:00, на площади около ДТДиМ (ул. Иртяшская, 1) будет организована ярмарка «Сад и Дача. Весна - 2017».
Вы можете приобрести множество видов плодово-ягодных саженцев, большой ассортимент цветов, луковичных растений, декоративных культур, мясные деликатесы, восточные сладости и медовую продукцию. Будет представлена продукция плодопитомников Челябинской, Свердловской, Тюменской, Курганской областей, Пермского края. В ярмарке также примут участие пчеловоды и предприниматели Озерска.
Приглашаем всех на ярмарку!
Информация предоставлена управлением экономики администрации ОГО.
Ключевые теги: ярмарка.
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