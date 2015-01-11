В Челябинске пройдет традиционный митинг в честь Дня Победы с участием ветеранов спорта

5 мая в 11.00 состоится ежегодный торжественный митинг, посвященный 72 годовщине Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов, сообщает министерство спорта. Традиционное мероприятие пройдет на территории, прилегающей к ледовому дворцу «Уральская молния», у памятника воинам-спортсменам, погибшим в годы войны (ул. Труда 187-а). Торжество посетят более 50 ветеранов войны и тружеников тыла из Челябинска, Магнитогорска, Коркино, Чебаркуля, Озерска, Кыштыма, Троицка и Миасса. Также в целях патриотического воспитания подростков, преемственности поколений в митинге примут участие порядка 500 учащихся детско-юношеских спортивных школ Челябинска. В рамках мероприятия запланированы парад участников, выступления творческих коллективов, возложение цветов к памятнику погибшим воинам-спортсменам, а также церемония награждения ветеранов и праздничный обед в «Уральской молнии». Отметим, что многих ветеранов и тружеников тыла представители минспорта и органов управления физической культуры и спорта Челябинской области будут награждать на местах.

Источник: http://pravmin74.ru/novosti/v-chelyabinske-proydet-tradicionnyy-miting-v-chest-dnya-pobedy-s-uchastiem-veteranov-38456