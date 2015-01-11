В выходные соревновались профессионалы и любители бильярдного спорта

Уважаемые профессионалы и любители бильярдного спорта!
24 июня в БК «Баскервиль» состоялся Кубок «Пирамида комбинированная».
В профессиональной группе места распределились следующим образом:
1. Чернышев Владимир
2. Рогожников Александр
3. Потехин Олег
25 июня среди групп «Мастера и Любители» состоялся турнир по «Пирамиде свободной». В группе «Мастера бильярдного спорта» призовые места заняли:
1. Лобанов Георгий
2. Максимов Гафур
3. Симонов Евгений
В группе «Любители бильярдного спорта» победили:
1. Казанков Олег
2. Молоков Руслан
3. Готлиб Владимир
Поздравляем победителей. Желаем всем участникам соревнований дальнейших успехов и легких побед!!! Дополнительная информация по тел. +7 922 704 20 20 или https://vk.com/baskerville_oz
Председатель ОО Федерация бильярдного спорта в г.Озерске Рогожников А.В.
https://vk.com/arena_ozerck
Ключевые теги: бильярд.
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