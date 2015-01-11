В выходные соревновались профессионалы и любители бильярдного спорта

Уважаемые профессионалы и любители бильярдного спорта! 24 июня в БК «Баскервиль» состоялся Кубок «Пирамида комбинированная». В профессиональной группе места распределились следующим образом: 1. Чернышев Владимир 2. Рогожников Александр 3. Потехин Олег 25 июня среди групп «Мастера и Любители» состоялся турнир по «Пирамиде свободной». В группе «Мастера бильярдного спорта» призовые места заняли: 1. Лобанов Георгий 2. Максимов Гафур 3. Симонов Евгений В группе «Любители бильярдного спорта» победили: 1. Казанков Олег 2. Молоков Руслан 3. Готлиб Владимир Поздравляем победителей. Желаем всем участникам соревнований дальнейших успехов и легких побед!!! Дополнительная информация по тел. +7 922 704 20 20 или https://vk.com/baskerville_oz Председатель ОО Федерация бильярдного спорта в г.Озерске Рогожников А.В. https://vk.com/arena_ozerck

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