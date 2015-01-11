Опрос: ВЦИОМ определил ценностные характеристики современной российской молодёжи

Всероссийский центр изучения общественного мнения (ВЦИОМ) провёл исследование, посвящённое изучению ценностных характеристик современной молодёжи в России.

Согласно результатам работы (есть в распоряжении RT), самыми типичными характеристиками молодёжи в России являются общительность, аккуратность, любовь к спорту, активность и ориентация на материальные ценности.

Отмечается, что большинство опрошенных считают молодёжь законопослушной.

В то же время респонденты в возрасте 25—34 лет часто характеризуют самих себя как более агрессивно настроенных (52%), опрошенные 16—24 лет — как более циничных (56%), хотя люди зрелого возраста придерживаются противоположного мнения.

Кроме того, пожилые люди приписывают молодым дружелюбие (59%), готовность помочь (56%) и бескорыстие (47%).

«Межпоколенческий конфликт, характерный для 1990-х годов, ушёл в прошлое. Сегодня старшее поколение лучше, чем прежде, оценивает молодёжь. Сами молодые люди стали внимательнее относиться к своему здоровью, больше заниматься спортом, ведут себя более благожелательно и дружелюбно», — комментирует результаты исследования генеральный директор Фонда ВЦИОМ, кандидат психологических наук Константин Абрамов.

По его словам, теперь среди молодых людей больше патриотов, они чуть более вовлечены в общественную жизнь, однако, по их собственному мнению, «более честны и циничны».

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