В Озёрске полицейский привлечен к уголовной ответственности за служебный подлог

Озерским городским судом 15.06.2017 рассмотрено уголовное дело с вынесением обвинительного приговора в отношении Щикочихина А.В.

Приговором суда Щикочихин А.В. признан виновным в совершении служебного подлога, т. е. преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 292 УК РФ.

Судом установлено, что старший сержант полиции Щикочихин А.В., будучи при исполнении своих должностных обязанностей, по указанию дежурного УМВД РФ по ЗАТО г. Озёрск Челябинской области, проследовал на место бытового конфликта в г. Озерске. С целью искусственного завышения показателей работы, вопреки интересам службы, Щикочихин А.В. незаконно оформил в отношении гражданина г. Озерска административный протокол, в то время как в действиях последнего отсутствовал состав административного правонарушения, предусмотренного ч. 1 ст. 20.20 КоАП РФ, а именно – потребление (распитие) алкогольной продукции в общественном месте. Своими незаконными действиями полицейский (водитель) МВ ОР ППСП УМВД России по ЗАТО г. Озёрск Челябинской области старший сержант полиции Щикочихин А.В. подорвал авторитет органов внутренних дел РФ как органа государственной власти. Щикочихину А.В. назначено наказание в виде обязательных работ на срок 350 часов.

Прокурор ЗАТО г. Озерск советник юстиции А.В. Вахрушев