День молодежи, День семьи, любви и верности и Сабантуй

Учреждения культуры подготовили для озерчан программы к популярным летним праздникам.

День молодежи в России:

1 июля - День поселка Новогорный «Сторона родная», состоится спортивный праздник и праздничный концерт солистов ДК «Энергетик», спортивные соревнования, детская площадка, аттракционы. Начало в 10:30.

1 июля на территории городского парка (территория РЦ «Айвенго») пройдет День молодежи. Начало в 16:00.

1 июля в городском парке состоится рок-концерт. Начало в 19:00.

7 июля культурно-досуговый центр «Мир» приглашает на вечеринку в стиле Power drink. В программе: танцевальные мастер-классы, отдельная фото-зона, дискотека, розыгрыш призов. Начало в 18-30.

День семьи любви и верности:

5 июля в городской библиотеке пройдет тематический день информации: «Семья – это счастье!», читателей ждут книжные выставки, обзоры новинок детской литературы. В течение дня.

5 июля в культурно-досуговом центре «Мир» состоится круглый стол с участием семейного психолога. Начало в 18:00.

8 июля в городском парке у архитектурного комплекса «Дерево любви» пройдет праздничная акция «Совет да любовь». Начало в 12:00

Сабантуй:

8 июля в поселке Метлино пройдет ежегодный народный праздник «Сабантуй». На площадке стадиона для гостей подготовлена концертная программа, а также соревнования по национальной борьбе "куреш", традиционные спортивные игры, ярмарка, угощения национальной кухни. Начало в 11:00.

http://ozerskadm.ru