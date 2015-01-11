Неочевидные ДТП июня

Уважаемые Озерчане!

В период времени с 09:30 часов до 18:00 часов 16.06.2017 года, на улице Космонавтов между домами 19 и 23 в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя транспортным средством, предположительно Грузовой фургон зеленого цвета, допустил наезд на припаркованный автомобиль марки «Лифан», после чего скрылся с места происшествия.

В период времени с 12:00 часов до 13:00 часов 20.06.2017 года, на дворовой территории дома №17 по б. Гайдара в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством допустил наезд на припаркованный автомобиль Лада Приора, после чего скрылся с места происшествия.

В период времени с 22:30 часов 23.06.2017 года до 14:12 часов 24.06.2017 года, на дворовой территории дома №54 по ул. Дзержинского в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством допустил наезд на припаркованный автомобиль ВАЗ - 2112, после чего скрылся с места происшествия.

В период времени с 15:00 часов до 15:45 часов 27.06.2017 года, на дворовой территории дома №54 по ул. Дзержинского в г. Озерск, неустановленный водитель, управляя неустановленным транспортным средством допустил наезд на припаркованный автомобиль марки «Хундай Солярис», после чего скрылся с места происшествия.

В целях установления причин ДТП, убедительная просьба к лицам, владеющим какой - либо информацией о данных происшествиях обратиться в ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск или позвонить по телефону 4-51-29 (инспектор по разбору ДТП).

Если вы располагаете информацией о фактах управления транспортными средствами в состоянии опьянения, совершения иных грубых нарушений правил дорожного движения, неудовлетворительного состояния автодорог, дорожных сооружений, технических средств организации дорожного движения, наличие технически неисправных и брошенных транспортных средств, иных помех, создающих угрозу безопасности дорожного движения, убедительная просьба сообщать об этом на «телефон доверия» Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-00-50; телефон Дежурной части Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск – 2-50-85; телефон ОГИБДД Управления МВД России по ЗАТО г. Озерск - 2-00-10 (Дежурная часть ОГИБДД).

Госавтоинспекция напоминает водителям о праве использовать средства фото-видеозаписи в процессе общения с сотрудниками ГИБДД, для исключения конфликтных ситуаций или противоправных действий!

ОГИБДД УМВД России по ЗАТО г.Озерск