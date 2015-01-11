Скоро 1 сентября, начало нового учебного года. Но у озерских кадетов новый учебный год начался 21 августа.

В 22-ой школе в начале июня прошли вступительные испытания для кандидатов в кадеты. Будущие кадеты сдавали вступительные экзамены по русскому языку, математике и физической подготовке. По итогам испытаний ребята были зачислены в школу.

21-25 августа будущих кадетов ожидало следующее испытание: в течение недели прошли военные сборы, где 18 кадетов прошли так называемый курс молодого бойца. Сборы прошли в поселке Новогорный на базе Уральского учебного спасательного центра, которым командует подполковник Павел Шпеньков.

В программу сборов вошли занятия по строевой подготовке, радиационной, химической и биологической защите, противопожарной технике, аварийно-спасательным инструментам. На занятиях по строевой подготовке будущие спасатели изучали основные строевые приёмы на месте и в движении, как правильно выполнить воинское приветствие и строевые приемы в движении в составе взвода. На занятиях по огневой подготовке изучали тактико-технические характеристики автомата АК-74, его назначение, устройство и порядок разборки и сборки автомата.

Также воспитанники научились выполнять элементы распорядка дня, соблюдать форму одежды, заправлять кровати и поддерживать порядок в казарме.

Для воспитанников кадетских классов была организована и проведена экскурсия по центру. На экскурсии воспитанники побывали в Музее-бункере «Блиндаж» и питомнике служебных собак.

В помещении оперативной группы спасения кадеты ознакомились со службой дежурной смены спасателей, с техникой спасателей – АСМ-41-02 (аварийная спасательная машина на базе ГАЗ-27057) и АЦЛ-3-40/4-17 (автоцистерна пожарная с лестницей на базе КамАЗ-43118).

Получилось так, что в период с 21 по 25 августа на базе центра проходил всероссийский конкурс «Лучший пиротехник спасательных воинских формирований МЧС России», и у детей была возможность посмотреть, как проходят такие мероприятия всероссийского уровня. Будущие спасатели присутствовали на этапе отработки норматива по тактико-специальной подготовке «Обнаружение невзорвавшихся авиационных боеприпасов». Судья конкурса полковник Алексей Усович, преподаватель кафедры инженерной защиты Академии гражданской защиты МЧС России (город Химки Московской области), провел занятие с детьми на тему «Обнаружение взрывоопасных предметов», рассказал о работе саперов чрезвычайного ведомства. А в практической части занятия у ребятишек была возможность ознакомиться с металлоискателем X-TERRA-705. На полигоне все желающие имели возможность поработать с металлоискателем и найти условный «невзорвавшийся авиационный боеприпас». И у ребят получилось найти его.

Сборы прошли очень быстро, скучать не приходилось. Условия были очень хорошие. к концу сборов, когда надо было уезжать, дети даже не поверили, что прошло уже 5 дней.

– Я в будущем хочу стать офицером. Поэтому поступил в кадетский класс. Мне эти сборы очень понравились, увидел очень много нового, – поделился своими впечатлениями четвероклассник Женя Касимов.

Администрация МБОУ СОШ №22, обучающиеся и их родители выражают благодарность начальнику Уральского УСЦ подполковнику Павлу Шпенькову и начальнику АГЗ МЧС России генерал-майору Виктору Панченкову за организацию в проведении сборов и надеются на дальнейшее сотрудничество.

Бегали Якубжанов

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