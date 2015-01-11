С начала 2017 года на Южном Урале уменьшилось количество случаев незаконной рубки леса

Об этом сегодня сообщили заместителю губернатора Челябинской области Олегу Климову на заседании межведомственной комиссии по противодействию незаконным рубкам лесных насаждений, переработке, хранению и вывозу из леса древесины на территории Южного Урала, сообщает пресс-служба главного управления лесами региона.
«Объемы незаконной рубки за первое полугодие 2017 года по сравнению с соответствующим периодом 2016 года уменьшились: по числу случаев на 28% или на 54 случая, а по кубомассе – на 69% или на 4,3 тысячи кубометров, – отметил начальник главного управления лесами Челябинской области Виктор Блинов. – Выявляемость виновников нарушений лесного законодательства составила 54% против 53% в первом полугодии 2016 года».
Заместитель начальника главного управления лесами региона Александр Барановский подробно рассказал о мероприятиях, направленных на профилактику и пресечение преступлений в лесной отрасли. В частности, он уточнил, что за первое полугодие 2017 года проведены 7604 рейда и 34 проверки соблюдения требований лесного законодательства, в том числе 19 плановых проверок и 15 – внеплановых. По результатам проведенных мероприятий выдано 15 предписаний об устранении нарушений лесного законодательства, выявленных в результате проверок, составлено 532 протокола об административных правонарушениях.
«В результате проведенных рейдов и проверок выявлено 160 случаев нарушения лесного законодательства, в том числе 138 случаев незаконной рубки лесных насаждений, с объемом вырубленной древесины 1950 кубометров, – продолжил Александр Барановский. – Наиболее неблагоприятная обстановка в плане распространённости криминальных рубок леса сложилась в зоне деятельности Шершневского лесничества – 472 кубометра, Уфалейского лесничества – 308 кубометров, Аргаяшского лесничества – 185 кубометров, Чебаркульского лесничества 152 кубометра».
Заместитель начальника также обратил внимание на то, что по фактам выявленных нарушений возбуждено 76 уголовных дел, к уголовной ответственности привлечены 34 человека. К административной ответственности привлечены 473 нарушителя: 40 юридических лиц, 68 должностных лиц, 365 физических лиц.
«По соглашению с Управлением федеральной службы судебных приставов проводится работа по взысканию с нарушителей в бюджет РФ административных штрафов и вреда, причиненного лесным насаждениям, не оплаченных в добровольном порядке», – добавил Александр Барановский.
В ходе заседания участники также заслушали доклады начальника Управления экономической безопасности и противодействия коррупции ГУ МВД России по Челябинской области Игоря Маринина, руководителя Шершнёвского и и.о. руководителя Уфалейского лесничеств Юрия Золотухина и Дмитрия Хлопова, руководителя межрегионального территориального управления федерального агентства по управлению госимуществом в Челябинской и Курганской областях Бориса Каягина, начальника отдела госконтроля ГУ лесами Алексея Шабунина.
По итогам совещания заместитель главы региона Олег Климов подчеркнул: «Наибольшую эффективность в борьбе с нелегальным оборотом древесины приносят профилактические мероприятия в рамках межведомственного сотрудничества: проведение совместных рейдов с органами внутренних дел, дежурства на постах, а также взаимодействие с администрациями муниципальных образований. Например, главным управлением лесами Челябинской области согласован план о взаимодействии с ГУ МВД. Специалисты главного управления лесами неоднократно принимали участия в операции МВД – «Ночь». Также в целях пресечения и предотвращения незаконных рубок проводится большая работа со средствами массовой информации».
Олег Климов еще раз указал на необходимость постоянного взаимодействия всех причастных структур. В рамках Года экологии, проходящего в Челябинской области и в стране, противодействие нарушениям лесного законодательства является особенно актуальным.